Zuzana Čaputová zložila sľub, ujíma sa funkcie prezidentky SR

Urobila tak na sobotňajšej slávnostnej inauguračnej schôdzi Národnej rady SR v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave. Fiačan zloženie sľubu v zmysle ústavy potvrdil, čím sa Čaputová ujala funkcie.

„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony,“ citovala Čaputová Ústavu SR. Ak by sľub odmietla, alebo by ho zložila s výhradou, nemohla by stáť na čele štátu.

Prezidentka sa po schôdzi presunie pred historickú budovu Slovenského národného divadla, kde pozdraví nastúpené jednotky Ozbrojených síl SR. Do bratislavského Dómu sv. Martina prejde prezidentka v sprievode rodiny pešo cez Panskú ulicu, kde bude mať priestor pozdraviť ľudí. Následne sa uskutoční slávnostná bohoslužba slova Te Deum v Katedrále sv. Martina. Program bude pokračovať príchodom do Prezidentského paláca a symbolickým prevzatím úradu od prezidenta Andreja Kisku.

V sobotný podvečer Čaputová položí veniec k pamätníku Brána slobody a kyticu k pamätníku obetiam Železnej opony na bratislavskom Devíne. Cestou z Devína položí kyticu aj na hrob prvého prezidenta SR Michala Kováča na bratislavskom Ondrejskom cintoríne. Deň inaugurácie ukončí nová prezidentka SR slávnostnou recepciou v budove Slovenskej filharmónie.

Zuzanu Čaputovú zvolili občania SR v druhom kole prezidentských volieb, ktoré sa konali 30. marca. Slovensko malo dosiaľ štyroch prezidentov. Prvým bol Michal Kováč, ktorého však volil parlament. Priamo si občania volili hlavu štátu prvýkrát v roku 1999, vybrali si Rudolfa Schustera. Po ňom bol dvakrát na čele štátu Ivan Gašparovič a dosiaľ posledným prezidentom je Andrej Kiska. Funkčné obdobie mu uplynie po inaugurácii jeho nástupkyne Čaputovej.