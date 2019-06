Nitriansky primátor Hattas mieri do veľkej politiky. Uvidíme ho v Kiskovej strane?

Už dlhšie sa v súvislosti s ním špekuluje, že má namierené do novej strany Andreja Kisku. Hattas to však nepotvrdil. „Tak, ako som už avizoval v médiách, zvažujem vstup do vysokej politiky. Vidím v tom obrovský zmysel, pretože tá komunálna politika je prepojená s tou národnou. Ale momentálne nepoviem, ktorá to bude strana. Tých ponúk bolo viacero a zvažujem, ktorú si vyberiem,“ uviedol Hattas.

Podľa jeho slov je vysoko pravdepodobné, že sa zúčastní už na budúcoročných parlamentných voľbách. „Je to prirodzené. Myslíme si, že teraz je čas na to, aby aj vo veľkej politike boli ľudia, ktorí sú proeurópski, tolerantní a aby to Slovensko pohli ďalej. Netreba sa toho zľaknúť, treba to zobrať zodpovedne a tú zmenu, ktorú sme začali už v komunálnych voľbách, jednoducho treba dokončiť,“ dodal Hattas.