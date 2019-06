Bugár viac nechce byť predsedom Mosta-Híd

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár ponúkol na predsedníctve svoju funkciu, predsedníctvo to odmietlo. Povedal to vo štvrtok novinárom. Ďalšími krokmi Mosta-Híd do budúcnosti sa má zaoberať budúcotýždňová republiková rada. Bugár na otázku, či aj tam ponúkne svoju funkciu, odpovedal, že odkazovať cez médiá nebude nič.

„Sú rôzne rokovania. Aj na budúci týždeň máme republikovú radu. Je veľa možností, aj personálne. Ak aj ja poviem, že ponúkam svoje miesto, musia súhlasiť stranícke orgány a musia vedieť, čo to zahŕňa,“ uviedol s tým, že strana hľadá možnosti, ako aktivizovať svojich členov. „Sú aj tam nejaké rezervy,“ pripúšťa Bugár. V súvislosti s možnosťou spolupráce s SMK doplnil, že Most-Híd už kooperáciu ponúkal, preto je teraz loptička na strane SMK.

Most-Híd v dosiaľ posledných voľbách, ktorými boli eurovoľby, získal iba 2,59 percenta hlasov a neobsadil ani jeden mandát. Doteraz mal jedného europoslanca Józsefa Nagya. Eurovoľbami aj ďalšími krokmi sa strana zaoberala začiatkom júna na predsedníctve. Zhodla sa, že do parlamentných volieb v roku 2020 nenavrhuje zmenu na čele strany.

Strana zároveň nevylučuje spoluprácu maďarských síl, ale odmieta podmienky iných strán. Tvrdí, že vie spolupracovať s každým, kto nespochybňuje základné hodnoty Mosta-Híd. Strana odmieta politiku založenú na podnecovaní napätia a vyznáva hodnoty spolupráce a otvorenosti. Cieľom Mosta-Híd je tiež zastúpenie regiónov a národnostných menšín v parlamente i vo vláde aj po roku 2020. O možných krokoch má ešte rokovať júnová republiková rada strany.