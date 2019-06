Tento preukaz vám ako cestovný doklad nestačí, upozorňuje ministerstvo zahraničia

"Stáva sa, že ľudia považujú za cestovný doklad nielen pas a občiansky preukaz, ale aj vodičský preukaz," informoval riaditeľ konzulárneho odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) Martin Bezák na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Okrem tejto chyby má rezort diplomacie podľa neho tiež skúsenosti s ľuďmi, ktorí si myslia, že v schengenskom priestore môžu cestovať bez akéhokoľvek cestovného dokladu. „Je to omyl, pretože v ktoromkoľvek momente vás môžu zastaviť príslušné orgány a žiadať platný cestovný doklad,“ pripomenul Bezák. Upozornil, že tento problém sa často stáva deťom, ktoré cestujú napríklad len na kúpalisko v rakúskom Hainburgu, avšak bez akéhokoľvek dokladu.

„Ľudia by sa mali dôkladne oboznámiť s právnou úpravou krajiny, do ktorej cestujú a colnými predpismi,“ povedal Bezák. V tejto súvislosti osobitne upozornil na prevážanie zbraní. „V jednom kurióznom prípade mal divadelník zo Slovenska so sebou rekvizitu strelnej zbrane, ktorú používal pri vystúpení,“ tvrdí. „Keď sa vracal naspäť, pri výstupe zo Severného Macedónska do Srbska ho srbské orgány na hraniciach zadržali, vypočúvali a obvinili,“ opisuje prípad. Divadelníka následne umiestnili do väzby, z ktorej sa dostal až na pomerne vysokú kauciu.

V súvislosti so sociokultúrnymi špecifikami jednotlivých krajín uviedol, že požívanie alkoholu je na letiskách napríklad v Katare a Kuvajte hodnotené ako trestný čin. Pri cestovaní si tiež treba naštudovať, aké očkovania jednotlivé krajiny vyžadujú od návštevníkov.