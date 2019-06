Harabin naznačil, aké by mohlo byť jeho ďalšie pôsobenie v politike

Štefan Harabin nevylučuje svoje aktívne pôsobenie v politike, nechce byť však predsedom nijakej politickej strany ani ju riadiť. Na štvrtkovej tlačovej konferencii povedal, že v súčasnosti nerokuje so žiadnou stranou. Aktuálne hovorí o svojom pôsobení v občianskom združení Harabinovci - vlastenci, ktoré má riešiť sociálny program pre deti.

„Som človek, ktorý si zakladá na odbornosti, viem si predstaviť, že by som bol lídrom kandidátky, ale nie predsedom strany. Pokiaľ by som cítil, že by bola objednávka od mojich voličov, prebral by som to s rodinou a rozhodol by som sa,“ uviedol.

Nič sa podľa neho nedá vylúčiť. „Ale teraz vidím skôr úlohu povzbudiť schopných nezaťažených ľudí, aby vstúpili do politiky,“ doplnil. „Nikdy nebudem robiť stranícku politiku,“ odpovedal na otázku novinárov, či nejde z jeho strany o kalkul, pretože ak by sa stal členom strany, musel by sa vzdať sudcovského mandátu.