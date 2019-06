Nový prieskum Focusu: Takto by dopadli parlamentné voľby, ak by sa konali v júni

Aktualizácia 15:37: Ak by sa parlamentné voľby konali v júni, s 19,7 percenta by v nich zvíťazila strana Smer-SD. Na druhom mieste by bola koalícia strán Progresívne Slovensko (PS) a Spolu - občianska demokracia so 17,8 percenta hlasov a tretia ĽSNS s 12,5 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus na vzorke 1017 respondentov.

Štvrté miesto má v júnovom prieskume SaS s 8 percentami a piate KDH so 7,5 percentami hlasov. Nasleduje hnutie Sme rodina so 7,3 percentami, SNS so 7,2 percentami a OĽaNO so 6,7 percentami.

V Národnej rade SR by Smer-SD obsadil 34 kresiel, koalícia PS a Spolu-OD by získala 31 mandátov, ĽSNS 22 a SaS 14 kresiel. KDH a Sme rodina by mali v parlamente rovnako po 13 poslancov. SNS by obsadila 12 a OĽaNO 11 kresiel.

Do parlamentu by sa nedostali strany Most-Híd so 4,4 percenta, SMK s 3,7 percenta, Kresťanská únia s 1,4 percenta a ani Strana zelených Slovenska s 1,3 percenta hlasov. Ostatné strany v prieskume nezískali ani jedno percento.

Agentúra sa pýtala aj na ešte nezaloženú stranu Andreja Kisku, ktorú by volilo 6,2 percenta opýtaných. Preferencie iných strán by sa mierne upravili. Smer-SD by v tomto prípade získal 19,5 percenta, koalícia PS-Spolu 15,3 percenta, ĽSNS 12,3 percenta, KDH 7,5 percenta, SNS 7 percent, SaS 6,8 percenta, Sme rodina 6,6 percenta a posledné by sa do parlamentu dostalo OĽaNO so ziskom 5,9 percenta. Most-Híd (4,1 percenta) a SMK (3,8 percenta) by aj v tomto prípade zostali mimo parlamentu.