SaS chce zakázať stranám ozbrojovanie a vytváranie ozbrojených zložiek

Mal by tiež zakázať ozbrojovanie politických strán a vytváranie ich ozbrojených zložiek. Navrhujú to poslanci z klubu SaS v novele zákona o politických stranách, ktorú predložili na júnovú schôdzu parlamentu.

„Ozbrojené zložky boli v minulosti spájané s extrémistickými a totalitne orientovanými politickými stranami (nacistická NSDAP a jej SS a SA, Hlinkova slovenská ľudová strana a Hlinkova garda, Komunistická strana Československa a Ľudové milície),“ pripomínajú predkladatelia návrhu.

Je podľa nich evidentné, že ozbrojené zložky politických strán sú nezlučiteľné s demokratickým politickým systémom, a preto ich navrhujú poslanci zakázať. „Rovnako sa navrhuje zakázať, aby politické strany využívali príspevky, ktoré dostávajú zo štátneho rozpočtu na podporu ozbrojených zložiek,“ uvádzajú zákonodarcovia.

Toto obmedzenie by malo zamedziť tomu, aby sa politické strany nielenže samé neozbrojovali a nevytvárali ozbrojené zložky ako svoju súčasť, ale aby nemohli zákaz obchádzať tým, že by zo štátnych príspevkov podporovali ozbrojené útvary a skupiny, ktoré by formálne neboli spojené s politickou stranou. „Napríklad formácie typu garda, milície, domobrana a podobne,“ vysvetlili poslanci.

Právna norma má upraviť aj dôvody, pre ktoré je možné odmietnuť registráciu politickej strany. „Navrhuje sa medzi dôvody odmietnutia registrácie politickej strany doplniť nespĺňanie podmienok na demokratický charakter politickej strany, vrátane zákazu vytvárania ozbrojených zložiek,“ píše sa v návrhu.