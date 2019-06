Slovenskí futbalisti zdolali Azerbajdžan s vysokým náskokom

Kapitánovi Marekovi Hamšíkovi sa v Baku podarilo streliť 23. a po zmene strán aj rekordný 24. gól za národný tím. Vďaka tomuto počinu sa legionár čínskeho Ta-lienu I-fang osamostatnil na čele historickej tabuľky reprezentačných kanonierov, ktorej dosiaľ kraľoval Róbert Vittek. Okrem dvojgólového Hamšíka sa do streleckej listiny v Bakcell arene zapísali Stanislav Lobotka, Juraj Kucka a Dávid Hancko.

Zverenci trénera Pavla Hapala majú po troch zápasoch na konte šesť bodov, predtým doma zdolali Maďarsko 2:0 a prehrali vo Walese 0:1. V nasledujúcom asociačnom termíne ich čaká domáci zápas s Chorvátskom (6. septembra), o tri dni neskôr nastúpia v Budapešti proti Maďarsku.

4. kolo kvalifikácie EURO 2020:

E-skupina

Baku

Azerbajdžan - Slovensko 1:5 (1:3)

Góly: 29. Šejdajev - 30. a 57. Hamšík, 8. Lobotka, 27. Kucka, 85. Hancko. ŽK: Krivocjuk (Azerbajdžan). Rozhodovali: Beaton - Mulvanny, Carr (všetci Škót.), 9000 divákov.

Azerbajdžan: Agajev - Medvedev, Husejnov, Krivocjuk, Rahimov - Richard Almeida, Garajev, Ejubov (79. Machmudov) - Abdullajev (89. Renat Dadašov), Šejdajev, Ramazanov (61. Emreli)

Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka (84. Greguš), Hamšík (86. Haraslín) - Rusnák, Boženík (71. Duda), Mak

Domáci kormidelník urobil štyri zmeny v základnej zostave v porovnaní so sobotným zápasom s Maďarskom (1:3). Pavel Hapal prekvapil zaradením Boženíka, útočníkovi Žiliny dal prednosť pred Dudom. Prvá vážnejšia akcia patrila Slovákom, Agajev si v 4. minúte poradil s hlavičkou Maka. Na opačnej strane sa ocitol v podobnej príležitosti Šejdajev, no Dúbravka nemusel zasahovať. Slováci si už v 8. minúte uľahčili cestu za povinným víťazstvom. Lobotka šikovne prenikol na kraj šestnástky a individuálnu akciu zakončil presným "klincom" k pravej žrdi - 0:1. Azerbajdžanci hrali zatiahnutí v hlbokom obrannom bloku, centre ich najodvážnejšieho hráča v ofenzíve Abdullajeva nenachádzali spoluhráčov v šestnástke a tak prišiel rad na súpera. Kucka sa nerozpakoval a v 21. minúte pre neho typickou delovkou z diaľky natiahol Agajeva, ktorý loptu s námahou vyškriabal na roh. V 27. minúte už bol domáci brankár bezmocný a iba sa prizeral, ako lopta po Kuckovom priamom kope letí do prvého vinkla - 0:2. O dve minúty neskôr využil Šejdajev priestor v pokutovom území a znížil, ale eufória domácich z kontaktného gólu trvala len niekoľko desiatok sekúnd. Hamšík z hranice šestnástkového oblúka nadviazal na parádne "trefy" svojich kolegov a bolo 1:3. Slováci hrali vpredu s chuťou a až na jednu výnimku aj pozorne v obrane. V 40. minúte sa už-už tešil Boženík, ale Agajev mu reflexívnym zákrokom zmaril radosť z prvého reprezentačného zásahu.

Dvojgólový náskok vlial ešte väčšiu pohodu do radov slovenského tímu, ktorý dominoval v držaní lopty aj po prestávke a nedovolil Azerbajdžanu vrátiť sa do zápasu. Aj keď v 55. minúte od toho neboli ďaleko po nebezpečnej strele Abdullajeva, ktorú vyrazil Dúbravka. V 57. minúte Vavro spätnou prihrávkou "nabil" Hamšíkovi a ten umiestnenou strelou urobil z brankára domácich štatistu - 1:4. Do útočenia sa v 67. minúte zapojil aj Pekarík, ktorý sa po slalome v pokutovom území ocitol v príležitosti, ale z uhla netrafil bránu. O víťazovi súboja nebolo pochýb, ale Slováci nespustili nohu z plynu a naďalej boli aktívni. Gól striedajúceho Dudu neplatil pre ofsajd, na opačnej strane neskončila v sieti krížna strela Garajeva. Slováci splnili trojbodový cieľ, s ktorým cestovali do Baku, a čaká ich tak zaujímavá jeseň s nádychom boja o postup na kontinentálny šampionát. Ich triumf 5:1 spečatil v 85. minúte prvým gólom v najcennejšom drese Hancko. Rovnaký výsledok dosiahli Hapalovi zverenci aj v piatkovom prípravnom súboji v Trnave s Jordánskom.