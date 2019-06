Nevlastný brat severokórejského vodcu Kim Čong-una bol informátorom CIA

V pondelok o tom napísal americký denník The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na nemenovanú "osobu oboznámenú s tou záležitosťou" s tým, že mnohé podrobnosti o vzťahu Kim Čong-nama so CIA zostávajú nejasné.

Tlačová agentúra Reuters nemohla správu denníka nezávisle potvrdiť. CIA sa k informácii odmietla vyjadriť.

Podľa zdroja WSJ medzi Kim Čong-namom a CIA bolo „spojenie“.

„Niekoľko bývalých predstaviteľov USA uviedlo, že je nepravdepodobné, že by nevlastný brat (severokórejského vodcu), ktorý mnohé roky žil mimo územia Severnej Kórey a nemal žiadnu mocenskú základňu v Pchjongjangu, mohol o uzavretých vnútorných činnostiach krajiny poskytnúť podrobnosti,“ napísal WSJ.

Títo predstavitelia podľa The Wall Street Journal zároveň uviedli, že Kim Čong-nam bol takmer určite v kontakte s bezpečnostnými službami iných krajín, najmä Číny.

Kim Čong-nam bol nevlastným bratom súčasného vodcu KĽDR Kim Čong-una a najstarším synom ich spoločného otca, bývalého lídra Kim Čong-ila. Dlhé roky žil v dobrovoľnom exile v Macau a vyjadroval sa pomerne kriticky na adresu severokórejského režimu i samotného Kim Čong-una.

Z vraždy Kim Čong-nam obvinili dve mladé ženy, ktoré podľa žaloby potreli Kimovu tvár nervovoparalytickou látkou VX. Incident sa odohral 13. februára 2017 na letisku v malajzijskej metropole Kuala Lumpur. Siti Aisyahovú z Indonézie prepustili v marci a Doan Thi Huong z Vietnamu v máji.

Južná Kórea krátko po útoku obvinila Severnú Kóreu, že atentát nariadila, čo však Pchjongjang poprel.

Podľa zmieneného zdroja WSJ Kim Čong-nam cestoval do Malajzie vo februári 2017, aby sa tam stretol so svojím kontaktom zo CIA, hoci to nemusel byť jediný účel jeho cesty.