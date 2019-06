Video: Tenista prehral zápas. Potom jeho syn urobil niečo, čo rozplakalo aj súpera

Počas tenisového turnaja Roland Garros zažil Francúz Nicolas Mahut trpkú prehru s Arentínčanom Leonardom Mayerom, ktorá ho v závere zápasu tretieho kola dohnala k slzám. Mahutov smútok si všimol jeho syn, ktorý pribehol k otcovi, aby ho utešil. Objatím nielenže potešil otca, ale získal si srdcia všetkých divákov.

Na štadióne sa následne ozval dlhý potlesk, ku ktorému sa pripojil aj samotný Leonard Mayer. Krásne gesto dostalo aj víťaza a musel si následne utrieť oči od sĺz. Video s týmto okamihom sa len nedávno začalo šíriť na sociálnych sieťach a Mahutov syn dojal milióny ľudí po celom svete.

Video: Tenistu prišiel utešiť jeho syn a získal si tým srdcia miliónov ľudí po celom svete

You maybe already saw this.

Tennis player Mahut losing at Roland Garros in front of his family, breaks down in tears.

His kid runs on court to hug him.

His opponent Mayer getting emotional.



Father and son walk away hand in hand.



Losing, winning, living.pic.twitter.com/YOE3ohKVGJ