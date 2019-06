Coupe-crossover KIA XCeed na prvej oficiálnej fotografii - Toto bude bestseller!

Nie je to kombi, nie je to SUV, nie je to hatchback, nie je to dokonca ani konvenčný crossover. KIA vyrobila unikát.

KIA XCeed bez najmenšej pochyby zatrasie európskym trhom s crossovermi, pretože vychádza z mimoriadne populárneho hatchbacku a kombi. Značka KIA najnovšie zverejnila prvú oficiálnu fotografiu automobilu, ktorý sa medzičasom podarilo nafotiť počas jazdných skúšok v ostrej premávke. Na fotografii od výrobcu je však XCeed kompletne odhalený z profilu. Poukazuje na to, že XCeed bude v porovnaní s ostatnými Ceedmi pomerne odlišný a skutočne naplní podstatu konštrukčného vyhotovenia crossover. Len škoda tej svetlej výšky, ktorá nepochybne mohla ešte kúsok narásť... Kia XCeed bude predstavená 26. júna 2019 a podľa slov automobilky sa jedná o crossover-kupé, ktoré označuje ako CUV. „Vzhľad nového modelu Kia XCeed je produktom európskeho dizajnérskeho centra značky vo Frankfurte, v Nemecku, navrhnutého pod vedením Gregory Guillaume, viceprezidenta dizajnu pre spoločnosť Kia Motors Europe. Kombinácia jeho zvýšeného posedu a zníženej bočnej línie dodáva vozidlu športovejšiu jazdnú pozíciu ako majú tradičné SUV. Jeho zvýšený posed ponúka jasnejší výhľad na cestu ako má bežný rodinný hatchback," uvádza KIA vo svojej oficiálnej správe k novinke.