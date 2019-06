Desať najväčších automobiliek sveta (aktuálne čísla)

Reputácia značky je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré robia výrobcov automobilov úspešnými. S tým však súvisí aj kvalita, spoľahlivosť, cena, či bezpečnosť auta. Ktorých 10 automobiliek z toho vychádza najlepšie a majú tak stabilné miesto na trhu?

Poradie automobiliek bolo urobené na základe ich celosvetového predaja v roku 2018. Okrem oficiálnych čísel pripájame aj zopár zaujímavostí o každej značke.

10. Suzuki

Počet predaných automobilov: 3 213 224

Japonská automobilka založená v roku 1909 funguje pod vedením Osamu Suzukiho a okrem áut vyrába napríklad aj invalidné vozíky. Je štvrtým najväčším výrobcom áut v Japonsku a pokrýva trhy v 190 krajinách sveta. Je tiež najväčším výrobcom miniáut v Japonsku, ktoré sú tam veľmi populárne. Zakladateľ značky Michio Suzuki vyrastal na dedine, pre ktorú bolo typické tkáčstvo a jeho prvým vynálezom bol vylepšený tkací stroj.

9. PSA Automobiles

Počet predaných automobilov: 4 125 683

Francúzsky koncern združujúci značky Peugeot a Citroën funguje od roku 1976. Okrem automobilov a nákladných áut vyrába aj bicykle a motorky. Od roku 2016 sa stal súčasťou spoločnosti aj Opel a pod vedením Carlosa Taversa má veľké plány stať sa európskym lídrom na trhu.

8. FIAT Chrysler Automobiles

Počet predaných automobilov: 4 840 664

Taliansko-americký výrobca pôsobí od spojenia FIATu a Chrysleru v roku 2014 na oboch trhoch a je považovaný za člena veľkej trojky amerických výrobcov áut so 159 výrobnými zariadeniami na svete. Sídlo spoločnosti je v Londýne a riaditeľom koncernu je Michael Manley.

7. Honda Motor Company

Počet predaných automobilov: 5 265 125

Ďalší japonský výrobca áut funguje na trhu od roku 1948 a jej zakladateľom je Soichiro Honda, ktorý kedysi pretekal na autách a založenie vlastnej značky bolo splnením jeho sna. Dodnes si to značka pripomína sloganom “The power of dreams”, v preklade sila snov. Začínala s výrobou motorov do motorizovaných bicyklov, v súčasnosti sa zameriava najmä na výrobu elektromobilov, keďže cieľom Hondy je do roku 2030 vyrábať až tri štvrtiny svojich áut s elektrickým pohonom.

6. Ford Motor Company

Počet predaných automobilov: 5 734 306

Najznámejšia americká značka automobilov je zároveň najväčšou rodinnou spoločnosťou na svete, keďže od svojho vzniku v roku 1903 je vedená ľuďmi, ktorí sú v priamom príbuzenskom vzťahu s jej zakladateľom Henrym Fordom. Prvý automobil, ktorý Henry Ford skonštruoval, mal 4 kolesá z bicykla a motor so štyrmi konskými silami. Namiesto volantu mal páku a chýbala mu spiatočka.

5. Hyundai Group

Počet predaných automobilov: 7 507 945

Najväčší výrobca automobilov v Južnej Kórei združuje spoločnosti z rôznych odvetví a má teda v ponuke rôznorodé produkty, napríklad jachty alebo audiotechniku. Názov Hyundai v preklade znamená moderný, čo značí cieľ spoločnosti vynikať na technicky zameranom trhu. Hyundai Group funguje od roku 2000 a v súčasnosti na jeho čele stojí Chung Mong-koo.

4. General Motors

Počet predaných automobilov: 8 786 987

Okrem výroby áut sa spoločnosť venuje aj poskytovaniu finančných služieb. V roku 2018 bola spoločnosť zaradená na 10. miesto najväčších amerických korporácií podľa tržieb. Patria pod ňu značky ako Chevrolet, Cadillac či Hummer. Väčšina áut je vyrábaných v Amerike, má však svoje výrobné závody aj v Ázii. Na čele spoločnosti stojí žena - Mary Barra.

3. Renault - Nissan - Mitsubishi Alliance

Počet predaných automobilov: 10 360 992

Ide o najdlhšie trvajúcu medzikultúrnu alianciu výrobcov áut s pôsobením od roku 1999. Aliancia týchto troch značiek uzavrela koncom roka 2018 partnerstvo s Google s plánom vložiť operačný systém Android do svojich vozidiel a poskytnúť tak ich užívateľom čo najlepšie technológie.

2. Toyota Group

Počet predaných automobilov: 10 520 655

Pod touto skupinou sa vyrába 5 značiek automobilov, ale tiež priemyselné zariadenia a samostatné automobilové súčiastky. Spoločnosť založil v roku 1937 Kiichiro Toyoda, avšak názov bol pozmenený tak, aby „prinášal viac šťastia“. Dnes na jej čele stojí Akio Toyoda.

1. Volkswagen Group

Počet predaných automobilov: 10 830 625

Iba pomerne malý rozdiel v porovnaní s Toyota Group robí z nemeckého koncernu Volkswagen Group najpredávanejšieho výrobcu automobilov na svete. Vo svojom portfóliu má 12 značiek zo siedmich európskych krajín. Pôvodný Volkswagen bol prevádzkovaný organizáciou Deutsche Arbeitsfront. Spoločnosť však bola počas 2. svetovej vojny zbombardovaná a neskôr znovupostavená a vedená Britmi.