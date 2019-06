Plavec tvrdí, že utopil psa v sebaobrane

Polícia spresnila, že 83-ročný majiteľ sa v pondelok neskoro večer prechádzal so svojím nemeckým ovčiakom popri jazere v meste Schwarzenbach an der Saale, keď pes zaútočil na 49-ročného muža.

Okoloidúci ľudia sa pokúšali roztvoriť čeľuste na mužovej paži, ale nepodarilo sa im zovretie uvoľniť, ani zviera odtiahnuť. To donútilo muža-plavca vrátiť sa do jazera, kde prudko ponoril ruku pod hladinu, so psom pevne zahryznutým do svalov.

Pes však napriek tomu nenechal muža na pokoji a utopil sa.

Plavca odviezli do nemocnice, kde mu ošetrili vážne, ale nie život ohrozujúce zranenia.

Majiteľa psa vyšetrujú pre spôsobenie telesnej ujmy z nedbalosti.