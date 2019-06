4 bežne konzumované nápoje, ktoré zvyšujú riziko rakoviny

Čistou vodou človek nič nepokazí, no ako je to so škodlivosťou iných nápojov? Prezradíme vám, ktoré z nich preukázateľne zvyšujú riziko rakoviny.

Všade, kam sa pohneme, čítame a počúvame o rakovine. Niet sa čomu čudovať, na onkologické ochorenia umiera čoraz viac ľudí a prispievajú k tomu mnohé faktory, s ktorými sa stretávame každý deň. Niektorým druhom rakoviny, ktoré sú geneticky podmienené, sa človek vyhne len s ťažkosťami. Medzi činitele, ktoré sa dajú ovplyvniť, však radíme napríklad znečistený vzduch, nezdravú stravu alebo kontakt so škodlivými chemikáliami. Na riziko vzniku rakoviny má vplyv aj to, čo denne pijete. Toto sú niektoré z nápojov, ktoré podľa vedy znateľne zvyšujú riziko vzniku rakoviny: Alkohol Likér, alkohol, „tvrdé“ – nech už to voláte hocijako, v zásade ide o jednu a tú istú látku – etanol, ktorá sa vyrába kvasením cukru alebo škrobu. Alkohol je nebezpečný preto, že dráždi tkanivá, cez ktoré do DNA ľahšie preniknú karcinogény. Konzumácia alkoholu preukázateľne prispieva k vzniku rakoviny v oblasti hlavy, krku, hrdla, pečene, prsníkov a hrubého čreva. Sladené nápoje Cukor sa spája so vznikom viacerých druhov rakoviny a existujú dôkazy o tom, že podporuje rast tumorov. Odhalenie: Takto vplýva cukor na zhubné tumory Sladené nápoje sa od sladkých jedál odlišujú tým, že cukor z nich sa v tele vstrebáva oveľa rýchlejšie. Po vypití sladkého nápoja sa do pečene dostáva fruktóza, ktorú však nesprevádza žiadna dôležitá živina ako vláknina, ktorá zaručuje pocit plnosti na dlhší čas. Sladké nápoje človeka nezasýtia, preto počas dňa je viac a priberá. Nárast hmotnosti môže podporiť niektoré druhy rakoviny, ako rakovinu prsníka alebo hrubého čreva. Vriace nápoje Nápoj zvaný maté sa pripravuje z listov cezmíny paraguajskej. Tradične sa podáva, kým ešte vrie, a odporúča sa piť horúci. Práve tento nápoj vedcov priviedol k zisteniu, že jeho konzumácia vedie k zvýšeniu rizika rakoviny pažeráka. Riziko sa znásobuje u fajčiarov a konzumentov alkoholu. Čítajte: Každým dúškom horúceho čaju ste bližšie k rakovine Rakovina je hrozbou nielen pre tých, ktorí pijú maté. Ukázalo sa, že rovnaké účinky má na telo aj horúci čaj, a vlastne akýkoľvek nápoj vypitý za vysokej teploty. Káva (?) Veda sa už niekoľko rokov snaží prísť na to, či rakovinu spôsobuje aj mnohými milovaná káva. Zatiaľ sa však naskytajú len nejednoznačné závery. Pri pražení kávových zŕn sa z nich uvoľňuje akrylamid považovaný za karcinogén. Nebezpečný je pre človeka len pri nadmernej konzumácii, a neexistuje dôkaz na to, že by nízka dávka v káve dokázala poškodiť zdravie človeka, dokonca ani pri pravidelnej konzumácii. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) pod taktovkou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v roku 2016 uzavrela, že neexistuje dostatok dôkazov, ktoré by naznačovali spojitosť medzi kávou a rakovinou. IARC dokonca tvrdí, že káva pravdepodobne znižuje riziko niektorých druhov rakoviny, ako rakovina močového mechúra a pečene. Zdieľať tento článok na Facebooku