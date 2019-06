Zdá sa vám, že počas menštruácie zakaždým priberiete? Toto by ste si mali prečítať

Ak vám ručička na váhe pravidelne každý mesiac kolíše ako zmyslov zbavená, nie ste v tom sama! Niektoré ženy počas menštruácie priberú aj 2 kilogramy. Ide predovšetkým o vodu, ktorá sa v tomto období hromadí v tele, a po menštruácii sa hmotnosť vracia do predošlého stavu.

Viňte z toho hormóny

Ženský hormón estrogén dosahuje vrchol v druhej polovici cyklu, krátko pred začiatkom menštruácie. Kvôli jeho vysokej úrovni si organizmus začne ukladať vodu a žena sa cíti nafúknuto a priberá. Dobrou správou je, že hladina estrogénu klesá hneď po začiatku menštruácie.

Ďalšiu kľúčovú úlohu v tomto procese zohráva progesterón, ktorého hladina stúpa v druhej polovici cyklu. Toto vedie k zadržiavaniu vody, citlivosti v oblasti prsníkov a niekedy aj k priberaniu.

Niektoré ženy sa počas menštruácie stretávajú aj s pozitívnymi zmenami: tekutiny sa vďaka progesterónu premiestňujú z ciev do tkanív, vďaka čomu môžu prsia vyzerať plnšie ako zvyčajne. Ide však len o ďalšiu dočasnú zmenu.

Myseľ vám neustále zamestnáva hlad

Bohužiaľ, počas menštruácie len málokedy myslíme na brokolicu. Väčšinou snívame o sladkom alebo slanom. Práve takéto potraviny vedú k ďalšiemu zadržiavaniu vody v organizme a následnému priberaniu. Ak to preženiete, kilá sa s vami ponesú ďalej aj po poslednom dni menštruácie.

Cvičenie nie je vašou prioritou

Ženy sa vďaka menštruácii cítia unavene, nafúknuto a bolestivo. Zacvičiť si preto napadne máloktorej z nich, no ak by ste sa prekonali, lepšie by sa vám darilo udržať si váhu pod kontrolou.

Potenie pri cvičení je skvelým prostriedkom na odbúranie zadržiavanej vody v tele. Okrem toho endorfín vie poraziť akúkoľvek bolesť, aj tú menštruačnú.

Zápcha

Jediným dôvodom nafukovania nie je len prebytok vody a neustály pocit hladu. Nahromadený progesterón pôsobí uvoľňujúco na svaly, čím dochádza k spomaleniu pohybu v črevách a môže vzniknúť zápcha.

Ak sa s týmto problémom stretávate každý mesiac, nakúpte si do zásoby probiotiká. Tie pomáhajú aj vtedy, keď vás trápi opačný problém – hnačka.

Preháňate to s kofeínom

Extrémnej únave počas menštruácie sa vyhne len máloktorá žena. Mnohé túto situáciu riešia niekoľkými šálkami kávy za deň, no už menej ich vie, že práve predávkovanie kofeínom môže vyvolať ďalšie nafukovanie a nepohodlie. Okrem nadmerného pitia kávy by ste počas svojich dní mali zabudnúť aj na presladené nápoje z obchodu.

Ako sa brániť pred menštruačným nafukovaním?

Počas menštruácie nepriberáme tuk, ale vodu. Stav organizmu sa vráti do normálu hneď, ako sa vyrovnajú hladiny hormónov, a pocítime to aj na váhe. Čo však robiť, ak sa vám nechce týždeň čakať na vytúženú úľavu?

V prvom rade pite množstvo vody. Za deň sa napite aspoň 8-krát tak, aby ste prijali minimálne 2 litre tekutín.

Aj napriek bolestiam a únave skúste pravidelne cvičiť. Fyzickej aktivite sa venujte aspoň 30 minút za deň.

Ako posledné môžete využiť pomoc vitamínových doplnkov. Najúčinnejšie proti nafukovaniu a ostatným príznakom predmenštruačného syndrómu sú vitamín B a horčík.