Putin a Pellegrini sa stretli v Petrohrade

Oficiálna návšteva Ruskej federácie sa uskutočňuje na pozvanie ruského premiéra Dmitrija Medvedeva mesiac po tom, ako americký prezident Donald Trump prijal premiéra Pellegriniho a slovenskú delegáciu v Bielom dome.

Rovnako aj pred týmto stretnutím mal premiér veľký rešpekt. „Veľmi si to vážim. Myslím si, že si to vážime všetci na Slovensku, že sa nám dostala v priebehu mesiaca možnosť rokovať na najvyššej úrovni s najvyššími predstaviteľmi politického života vo svete,“ zdôraznil. Podľa vlastných slov to vníma ako úspech slovenskej diplomacie a potvrdenie toho, že Slovenská republika je rešpektovanou krajinou, s ktorou chcú hovoriť aj predstavitelia najväčších mocností sveta.

Predstavitelia oboch krajín majú rokovať každý v materinskom jazyku s tlmočením. „Možno na úvod, tak, aby to bolo spisovné a správne s primeraným prízvukom sa... prihovorím v ruštine, ale potom samozrejme z úcty k jazyku budeme pokračovať v rodnom jazyku a použijeme tlmočníkov,“ uviedol premiér.

Lídri by mali hovoriť o tranzite plynu vzhľadom na výstavbu plynovodu Nord Stream 2, o dodávkach ruskej ropy, taktiež v súvislosti s jej nedávnym znečistením, ale aj o palive pre slovenské jadrové zariadenia.

Premiér má záujem iniciovať rozhovor aj o nedávno medializovanom návrhu zákona o udelení štatútu veterána príslušníkom ozbrojených síl Sovietskeho zväzu vyslaných v auguste 1968 do Československa v rámci invázie vojsk Varšavskej zmluvy. Pellegrini aj rezort diplomacie tento návrh kritizovali už po jeho minulotýždňovom prijatí na diskusii za okrúhlym stolom, ktorú organizovala frakcia komunistov v ruskom parlamente.

Predstavitelia by sa mohli dotknúť i otázky skladovania plynu, Krymu či sankcií. „Pokiaľ by došlo k otvoreniu tejto otázky, ja len potvrdím, že Slovenská republika zotrváva na spoločnej pozícii EÚ, a počas rokovania sa SR a ani ja ako osoba nijakým spôsobom neodkloním od jednotnej pozície EÚ,“ uviedol premiér pre slovenských novinárov v súvislosti so sankciami, ktoré EÚ postupne zavádza proti Rusku od marca 2014 ako reakciu na anexiu Krymu.

Na rokovaní s ruským prezidentom by sa za slovenskú stranu mali zúčastniť okrem Pellegriniho aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, minister hospodárstva Peter Žiga, slovenský veľvyslanec v Moskve Peter Priputen či poradca premiéra pre zahraničnú politiku Peter Kmec. Na ruskej strane by mal byť prítomný minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, prezidentov hovorca Dmitrij Peskov, minister priemyslu a obchodu Denis Manturov, poradca prezidenta pre zahraničné vzťahy Jurij Ušakov, ale aj minister energetiky Alexandr Novak.

Výmena darov prebehne podľa premiéra protokolárne. Ide o štandardné predmety, ktoré reprezentujú slovenské umenie, ako je slovenský krištáľ a folklór. Bližšie však nechcel zatiaľ špecifikovať. Informovať o nich bude až po ich odovzdaní.