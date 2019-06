Video: Toto si môžete na svojom tele všimnúť chvíľu pred začiatkom búrky

Nestáva sa to často a hocikde, no tejto partii sa to predsa podarilo zachytiť na video. Ide o zvláštne prírodné úkazy, ktoré možno pozorovať pred vypuknutím búrky.

Ako môžete vidieť na videu, ktoré natočila partia turistov na kazašskej Ustjurtskej plošine, na nebi sa víria búrkové mračná a čoskoro dôjde k búrke. V takýchto chvíľach v ovzduší pulzuje statická elektrina, ktorá aj mužom „postavila vlasy dupkom“. Jej vplyv sa dá najlepšie pozorovať na rozsiahlych prázdnych priestranstvách alebo na vrcholoch hôr. Elektrinu počuť aj pri zvýšení hlasitosti mikrofónu.

V prípade, že na sebe spozorujete podobný úkaz, je lepšie čím skôr vyhľadať bezpečný úkryt.

Ticho pred búrkou a jeho nezvyčajné prejavy