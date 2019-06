Na železniciach začína od nedele platiť letný cestovný poriadok

Od nedele 9. júna začína na železniciach platiť letný cestovný poriadok. Prináša nové vlaky na východe aj rýchle spojenia počas letných prázdnin z Popradu-Tatier do Muszyny v Poľsku, odkiaľ budú nadväzovať prípoje až do Krakova.

Osobnú vlakovú dopravu na trati Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany obnovuje rezort dopravy po šiestich rokoch. Jazdiť tam budú štyri páry vlakov a približne 30 kilometrov vzdialenú obec s mestom budú spájať počas pracovných dní. Spoje budú nadväzovať na ďalšie regionálne vlaky, čo umožní rýchly presun do Košíc či Humenného a späť.

Na trati Košice – Mukačevo budú denne premávať dva páry vlakov. Budú mať zabezpečené prípoje na ukrajinskej strane smerom na Odesu, Kyjev, Charkov a Ľvov, na slovenskej bude možné prestúpiť na Prešov, Bratislavu a Prahu. Cestujúci musia pri prechode štátnou hranicou počítať aj s hraničnými kontrolami v Čiernej nad Tisou a v Čope na Ukrajine. „Som rád, že sa nám relatívne rýchlo podarilo nasadiť nové vlaky, ktoré určite pomôžu celému regiónu. Nové železničné spojenie medzi Mukačevom a Košicami pomôže zlepšiť dopravu a zatraktívni tento región pre turistov. To, samozrejme, prinesie aj viac lepších pracovných miest,“ skonštatoval minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).

V diaľkovej a medzinárodnej doprave sa podľa hovorcu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Michala Lukáča zmeny dotknú aj úseku medzi Bratislavou a Prahou. Zavedený bude nový pár vlakov kategórie railjet.

Viac vlakov bude k dispozícii obyvateľom Svätého Jura a bratislavskej mestskej časti Rača. Pribudnú tri nové vlaky a vďaka nim bude popoludňajšia frekvencia zastavovania na týchto zastávkach každých 20 minút. Po januárovom obnovení dopravy na trati Zvolen – Šahy bude zároveň podľa rezortu dopravy od letnej zmeny cestovného poriadku zastavovať päť vybraných osobných vlakov aj na zastávke v Bzovskej Lehôtke.

„V záujme podpory regiónov a cestovného ruchu, zvlášť počas letných prázdnin, budú počas víkendov premávať rýchle spojenia z Popradu cez Kežmarok a Starú Ľubovňu do poľskej Muszyny a späť,“ priblížila hovorkyňa rezortu dopravy s tým, že nadväzovať budú aj na prípoje smerom na Krynicu a Nový Sacz. To cestujúcim umožní dostať sa až do Krakova a späť.

V súvislosti s turistickou sezónou nastanú zmeny aj na úseku ozubnicovej železnice Štrba – Štrbské Pleso, kde bude podľa Lukáča zavedených päť párov vlakov. Na úseku trate Tatranských elektrických železníc (TEŽ) Poprad-Tatry – Štrbské Pleso budú súčasne zavedené dva páry vlakov a na úseku trate TEŽ Starý Smokovec – Tatranská Lomnica pribudne jeden pár nových vlakov.

Zároveň bude podľa MDV posilnená doprava v deň konania sa festivalu Európskeho ľudového remesla v Kežmarku, teda 13. júla. Na úseku Kežmarok – Stará Ľubovňa budú v tento deň osobitne premávať dva osobné vlaky.