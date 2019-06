Pellegrini: Slovensko si nesmie nechať ujsť možnosť mať tretí transportný koridor

Zástupcovia Ruska ocenili zmenu dynamiky na slovenskej strane, o projekt je záujem aj v iných krajinách. Ak Slovensko nebude pokračovať veľmi intenzívne v jeho príprave, môže sa stať, že táto trať bude prechádzať Poľskom alebo Maďarskom, ktoré prejavujú tiež o projekt vážny záujem. Premiér Peter Pellegrini tak odpovedal v stredu počas tlačovej konferencie s ruským premiérom Dmitrijom Medvedevom na otázku TASR, ako pokročili rokovania v tejto otázke.

„Slovensko si nesmie nechať ujsť možnosť mať tretí strategický transportný koridor v rámci našej krajiny,“ zdôraznil, pričom SR sa v súčasnosti veľmi otvorene k projektu hlási.

„Ak počítate nejaké odhady, tak si myslím, že do konca roku 2020 musí byť uzatvorené komplet celé posudzovanie vplyvov... Po roku 2020 sa bude môcť postupne začať s realizáciou tohto projektu. Samozrejme, to nie je projekt na rok, či dva, je to investičná výstavba, ktorá bude mať pozitívne vplyvy na HDP, ekonomický rast, zamestnanosť krajiny,“ odpovedal Pellegrini na otázku, v ktorom roku by sa projekt mohol zrealizovať.

Ruskí predstavitelia informovali SR, že dochádza k významnému nárastu prepravy tovaru po železnici medzi EÚ a východnou časťou sveta. To podľa premiéra potvrdzuje odhady, ktoré hovoria o potrebe predĺženia tejto trate. „Slovenská republika v súčasnosti zrýchlila proces a dnes sa už nachádzame vo fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie. Zároveň prichádzame k bodu, kedy SR bude musieť vyčleniť zo špeciálneho fondu ... značnú časť prostriedkov spolu so svojimi partnermi z Ruskej federácie a z Rakúska, aby sme mohli započať fázu získavania kapitálu na samotnú výstavbu tohto veľkého projektu, pretože je logické, že prostriedky na túto veľkú investíciu sa musia získať na finančných trhoch,“ uzavrel Pellegrini.