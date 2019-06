Ako pripraviť dokonalý steak: S týmto postupom nič neriskujete

Ak chcete doma ohúriť steakom ako z reštaurácie, bez liatinovej panvice sa nezaobídete. Hoci k nám zo západu prúdi trend pripravovať steak hlavne na grile, skutočnú kulinársku lahôdku vám vyčarí práve tento druh panvice, a to hneď z niekoľkých dôvodov.

Keď steak pripravujete na rovnomernej ploche, akú má panvica, zaistíte tým, že sa bude na každom mieste dotýkať varného povrchu. Príprava na grile síce na steaku zanechá lichotivé prúžky, ale mäso medzi nimi nikdy nebude rovnako prepečené.

Keď opekáte steak na panvici, máte plne pod kontrolou varnú teplotu. Keďže tepelná distribúcia v grile nie je taká pravidelná, steak sa vám nemusí vydariť, a skončí len čiastočne prepečený.

Na záver spomenieme, že pri príprave steaku v panvici z nej stále môžete vyloviť drobné kúsky mäsa, ktoré pri varení odpadnú. Okrem toho vám na panvici ostane šťava, ktorou následne môžete obohatiť omáčku.

Ako teda pripraviť dokonalý steak na panvici? Prevedieme vás niekoľkými krokmi, ktorým by ste sa za žiadnych okolností nemali vyhnúť.

1. Nastavte plameň na maximum

Panvicu položte na sporák a chvíľu ju nechajte stáť na najvyššom plameni. Ešte predtým ale otvorte okno a zapnite digestor – môžete totiž čakať, že sa vám interiér trochu zadymí. Ide o bežnú vec.

2. Prežeňte to so soľou a korením

Obidve strany mäsa bohato posypte soľou a čerstvo namletým korením. Nemusíte sa báť, že tým pokazíte jeho chuť – niečo z toho sa stratí v panvici, a keďže je steak hrubý, surovú chuť vnútra dokonale vyváži sýta chuť na povrchu.

3. Kontrolujte obidve strany

Keď sa z panvice začne šíriť jemný dym, pridajte do nej 1 polievkovú lyžicu kanolového oleja a rozotrite ho po panvici. Pridajte dobre vysušený plátok steaku a opekajte z oboch strán. Pre medium-rare by vám mali stačiť 3 minúty z jednej strany a 3 z druhej.

Pri opekaní nezabudnite kontrolovať spodnú stranu steaku. Niektorí šéfkuchári radia pravidelne ho obracať, iní sa zas spoliehajú na jediné obrátenie – výber je na vás.

4. Nechajte ho postáť

Odoberte steak z panvice a preložte ho na tanier. Nezabudnite ho pred servírovaním nechať chvíľu postáť.

5. Pripravte rýchlu omáčku

Odoberte panvicu zo sporáku a do zmesi, čo v nej zostala, na dochutenie prilejte tekutinu podľa vlastného výberu. Môže to byť víno, pivo alebo vývar. Drevenou varechou omáčku zamiešajte a pridajte do nej 1 polievkovú lyžicu masla.

Omáčku aj ďalej miešajte a nakoniec pridajte soľ a korenie. Prelejte ju do malej mištičky alebo ňou priamo polejte steak na tanieri.

Ako pripravuje steak na panvici kráľ šéfkuchárov, Gordon Ramsay