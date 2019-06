Trump: Boris Johnson by bol skvelým premiérom Británie

Trump to povedal pred začiatkom svojej pondelkovej oficiálnej návštevy Veľkej Británie, kedy sa má stretnúť s Mayovou.

Mayová má 7. júna rezignovať na premiérsky post kvôli neúspechu dosiahnuť dohodu, ktorá by vyviedla Britániu z Európskej únie. Keď sa Trumpa britský bulvárny denník The Sun opýtal na jeho názor na 12 kandidátov, ktorí by ju mohli nahradiť, odpovedal: „Myslím, že Boris [Johnson] by odviedol veľmi dobrú prácu. Myslím, že by bol skvelý.“

Americký prezident skonštatoval, že Johnson sa mu vždy páčil. „Neviem, či bude vybraný, ale myslím, že je to veľmi dobrý chlapík a veľmi talentovaný človek,“ povedal. Dodal, že viaceré kandidáti Konzervatívnej strany ho požiadali o podporu v kampani, no ich mená neuviedol.

Trump v rozhovore pre The Sun tiež zopakoval svoju kritiku spôsobu, akým Mayová viedla rokovania o Brexite. Británia podľa neho dovolila EÚ držať všetky karty. „Je veľmi ťažké hrať, keď jedna strana drží v rukách všetky tromfy,“ skonštatoval. „Povedal som Therese [Mayovej], že si musí vybudovať svoju vlastnú muníciu,“ dodal.