Radi sa hrabete v mobile svojho partnera? Toto to hovorí o vašom vzťahu

DNES - 21:19

To, či občas radi nakuknete do mobilu svojho partnera, by mohlo byť spoľahlivým indikátorom životnosti vášho vzťahu.

Vedci sa v rámci najnovšieho výskumu pýtali viac ako 100 ľudí na moment, keď snorili v mobile niekoho zo svojich známych alebo sa stretli s tým, že niekto prehľadával mobil im. Účastníci z Európy, Kanady a Ameriky mali opísať udalosti, ktoré tomuto správaniu predchádzali, ako sliedenie prebiehalo a čo nasledovalo po ňom. 45 percent ľudí, ktorí boli svedkom alebo vykonávateľom sledovania mobilného telefónu, uvádza, že po ňom nasledoval krach romantického, priateľského alebo iného vzťahu. 55 percent z nich naopak hovorí, že ich vzťah prekonal aj takéto správanie. „V prípadoch, ktoré sa skončili krachom vzťahu, bola dôvodom strata dôvery vlastníka mobilu alebo jeho pocit zrady. Ďalším dôvodom bolo, že vzťah od začiatku nebol silný alebo dôležitý pre obidve strany. Tak to bolo aj v prípade dvoch spolupracovníkov, z ktorých jeden nahliadol do dôležitých informácií v mobile toho druhého.“ Výskumníci rozdelili respondentov do dvoch skupín: Tí, ktorí dôveru považujú za krehkú a myslia si, že sa musí budovať, aby sa tým spevnil vzťah. Tí, ktorí obviňujú okolnosti a iné osoby, no nevnímajú seba ako dôvod, prečo sa im partner prehrabával v mobile. Tí ľudia, ktorí vzťah vnímali ako pevný pilier, boli častejšie náchylní prehliadať snorenie partnera v ich mobile, pretože vzťah si vážili viac ako vlastné súkromie. „V takých prípadoch obeť obviňovala samú seba z toho, že sa mala viac snažiť uistiť partnera o tom, že je vo vzťahu skutočne verná. Takíto ľudia toto správanie často ospravedlňovali, a v niektorých prípadoch aj naďalej poskytovali polovičke voľný prístup k mobilu.“ Prečo ľudia snoria druhým v mobile? Hlavným dôvodom väčšiny snoričov bola žiarlivosť a túžba „ovládať vzťah s iným človekom“. Niektorí respondenti tvrdia, že išlo len o vtip, zatiaľ čo iní hovoria, že získané informácie využili na finančný profit alebo iné zákerné úmysly. Vo všeobecnosti ľudia skôr dovolia manipulovať s mobilom svojim najbližším, ktorí často hľadajú textové správy. Ľudia si pritom najčastejšie čítajú súkromné konverzácie zatiaľ čo sa vlastník mobilu sprchuje alebo je na toalete. „To, že ľudia snoria, sme dávno vedeli. Doteraz však nebolo presne známe, prečo robia to, čo robia, a aký to má konečný vplyv na ich vzťahy. Táto štúdia predostiera nový pohľad v rámci diskusie, a to priamo od tých, ktorí boli svedkami takého správania.“ Zdieľať tento článok na Facebooku