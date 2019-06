Koľko stojí nabitie elektromobilu? A koľko eur reálne ušetríte na 160 km trase?

Väčšina ľudí si vôbec neuvedomuje, aké lacné je nabíjanie elektromobilov v porovnaní s nákupom konvenčného paliva v podobe benzínu, nafty alebo stlačeného plynu. Značka KIA pripravila v rámci svojej stratégie upozorňovať na výhody elektromobility video, v ktorom vypočítala, koľko peňazí reálne ušetrí majiteľ elektrického vozidla, napríklad takého KIA e-Soul.

KIA v anglicky nahovorenom videu so slovenskými titulkami uvádza, že 160-kilometrová cesta výjde v aute na spaľovací pohon približne na 16 eur. V elektromobile by ste mali rovnakú vzdialenosť prejsť za štyri eurá, čo je až 75-percentná úspora.

Platí to v prípade, ak má auto spotrebu niečo cez 7 litrov na 100 km a cena paliva predstavuje 1,3 eura za liter.

Samozrejme, do výpočtov by bolo vhodné započítať aj cenový rozdiel medzi elektromobilom a jeho plnohodnotnou alternatívou so spaľovacím motorom. O význame započítavania tohto údaju by sa však dalo diskutovať, pretože cenové rozdiely sú dané nielen typom a druhom vozidla, ale aj jeho technickou výbavou, konštrukčnou vyspelosťou, bezpečnosťou, technológiami pohonu a ďalšími faktormi.