Prečo je Škoda Scala drahšia ako Rapid? Vysvetlenie je jednoduché

Predstavenie akéhokoľvek nového modelu škodovky so sebou prináša veľký „hype“ a určité očakávania pomerne veľkej fanúšikovskej základne, ktorá si len málokedy dáva servítku pred ústa. Vášnivú diskusiu však nedávno rozpútalo oficiálne zverejnenie cenníka modelu Scala, ktorý je vo vyšších výbavách drahší a prekračuje magickú dvadsaťtisícovú hranicu. My sme sa pozreli bližšie na to, či je zvýšená cena tohto modelu oprávnená.

Scala nie je Rapid

Napriek tomu, že väčšina novinárov považuje Scalu za duchovného nástupcu Škody Rapid, v realite je Scala posadená do vyššej triedy kompaktov. Rapid bol low-endový model pre masy konkurujúci autám ako Lada Vesta, Dacia Logan, Peugeot 301 či Fiat Tipo. Scala má ambíciu podkúriť populárnym zástupcom nižšej strednej triedy, kde môžeme zaradiť Ford Focus, Volkswagen Golf či Peugeot 308.

Rozmery, spracovanie a výbava

Druhý bod nadväzuje na vyššie spomínané tvrdenie, že Scalu by sme mali radiť do triedy kompaktov. Tomu sa prispôsobili aj rozmery vozidla, Scala je v porovnaní s modelom Rapid širšia a ponúka výrazne lepšie spracovanie interiéru. Spomenúť môžeme napríklad mäkčené plasty, komfortnejšie sedadlá alebo ambientné osvetlenie. Rozšírená je tiež ponuka asistenčných systémov či komfortnej výbavy. Už v štandarde máte v Scale zabudovaný systém udržiavania v jazdných pruhoch, núdzové brzdenie a volanie pomoci v prípade nehody. Technologicky novinka prevyšuje Rapid aj komfortnou výbavou. Prvky ako Full Led svetlomety, adaptívny tempomat, bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu či bezkľúčový vstup ste si do modelu Rapid nemohli dokúpiť ani za príplatok, Škoda Scala ich má štandardne vo výbave Style.

Minimálny cenový rozdiel

Porovnávanie len na základe motorizácií a názvu výbavy nie je v tomto prípade fér. Jednotlivé výbavové stupne modelu Scala obsahovo prevyšujú Rapid, ktorého najvyššia verzia Style má obsiahnutými prvkami najbližšie k strednej výbave modelu Scala s názvom Ambition. Pri tomto porovnaní s motorom 1.0 TSI 85 kW M6 je Scala s takmer totožnou výbavou drahšia len o zhruba 500 eur, čo nie je veľa pri zohľadnení všetkých vyššie spomínaných faktorov v prospech nového modelu. Magickú dvadsaťtisícovú hranicu Scala prekonáva pri výkonnejších štvorvalcových motoroch, ktoré starý model nemal v ponuke vôbec.