VIDEO: Staré Babetty si v garáži prerobili na krásne Café Racery

Slovenská Babetta

Babetty sú ikonické mopedy, ktoré jazdili naši otcovia, keď išli na rande s našimi mamami. Tí, ktorí mali takú Jawu 23 Mustang, to boli už riadni frajeri, ale nízka cena, jednoduchý servis a celková dostupnosť Babiett v našich končinách odsúdila tento nie celkom pekný motorizovaný bicykel na obrovský úspech. A nielen u nás - od roku 1971 sa moped vyvážal až do 80 krajín sveta a doteraz jazdí na všetkých kontinentoch okrem Antarktídy.

Vedeli ste, že Babetta sa vyrábala priamo na Slovensku? Vyrábali ju Považské strojárne v Považskej Bystrici a neskôr v Kolárove, výroba prebiehala v 70. a 80. rokoch 20. storočia.

Prešli desaťročia a Babetty z ciest vymizli. Je to škoda? Ťažko povedať, veď hučali, dymili, smrdeli, ľudia prešli do autobusov, mestskej hromadnej dopravy, áut a jednoduchšie bicykle, moderne na elektrobicykle a kolobežky.

Babiett sa v priebehu rokov vyrábalo niekoľko typov, neprekvapivo sa volali práve „Typy“. Jednalo sa o Typ 28/228 vyrábaný v rokoch 1970-1972, potom Typ 206 určený len pre Nemecko, pre náš trh určený Typ 207 nahradil prvú generáciu a vývoj pokračoval cez Typy 208 Minita, 210, 215 až po Typ 226 pre dve osoby s dlhým sedadlom.

Keď sa dnes pozriete na internetové bazáry, nájdete v nich pomerne veľa Babiett na predaj, takmer vždy bez akýchkoľvek papierov. V zásade by to ani nemusel byť problém, pretože mopedy nepodliehajú evidencii a povinným technickým kontrolám, musíte ich však mať poistené. Sú to v podstate motorizované bicykle.

Skutočnosť, že s Babettou nie je potrebné chodiť na dopravný inšpektorát a na kontroly STK, využili aj fanúšikovia motocyklov a prerobili staré mopedy na plnohodnotné Café Racery.

Café Racer bol pôvodne taký typ motorky, ktorá bola je očistená až na rám, ale v dnešnej dobe sú to štýlovky vyrobené práve so zámerom osloviť priaznivcov retro dizajnu. A spraviť z nevzhľadnej Babetty Café Racer sa ukázalo ako veľmi dobrý krok, hoci sa tým pôvodný charakter mopedu úplne zdevastoval. Ako napísal Karel Čapek: „Nemožno ľutovať to, čo sa stratí, keď prerábame svet od Adama…“

Ohromujúci výsledok

Prvá prerobená Babetta je od ReichMoto.cz. Tím mladých nadšencov, pozostávajúci zo súrodencov Ondřeja a Martina, zverejnil videá svojej práce koncom roku 2017. Na svojom Café Racery sa poriadne narobili, pretože pôvodná „bába“ musela prejsť totálnym rozobratím na jednotlivé skrutky. Mopedu síce zachovali rám, ale doplnili ho o hornú horizontálnu priečku, na ktorú potom pripevnil nádrž z nemeckého Herculesa a sedadlo. Napriek tomu, že niektoré veci museli chlapci spraviť úplne nanovo, napríklad smerovky, brzdové svetlo, ručičku tachometra a množstvo ďalšieho, vo veľkej miere sa im darilo recyklovať pôvodné konštrukčné prvky. Tie estetické ale putovali do pomysleného koša, pretože Café Racer je vecou purizmu.

Výsledok je mimoriadne pôsobivý, dielo je krásne. Pôvodné rozmery Babetty, ktoré boli definované predovšetkým jej rámom a priemerom kolies, ostali viacmenej zachované, preto je motorka malá, pôsobí skoro ako hračka pre deti. Lenže dvojdobý motor má dosť výkonu na to, aby vozil aj dospelú osobu. Kdesi som videl fotky amerických, nemeckých vojakov, ktorým kedysi zasielali v padákoch spúšťaných kontajneroch zásoby jedla, zbraní, munície a tiež malých motoriek. Keď na týchto mini-motorkách mohli jazdiť skutoční muži bojujúci o život, prečo by na podobných (a ešte väčších) nemohli jazdiť dnešní mládenci?

Práca ako umenie

Druhým príkladom, ako sa dá spraviť z mopedu niečo naozaj pôsobivé, je video od človeka, ktorý na YouTube vystupuje ako Mathis OX. Tento chalan z Nemecka alebo Rakúska spravil časozberné video pozostávajúce z 5 000 fotografií, na ktorom prerobil starý moped podobný Babette na krásny puristický Café Racer, navyše s úžasným industriálnym alebo Steam Punk imidžom.

Celé video je jednoducho úžasné, nemá ani jedinú chybu a detailne odhaľuje každý krok celej prestavby, navyše v pohybe. Ani si nechcem predstaviť, aké obrovské úsilie musel mladý muž venovať nielen poctivej mechanickej práci, ale aj produkcii a postprodukcii tohto videa, ktoré si medzičasom na internete pozrelo už viac ako päť miliónov ľudí. Video bolo zverejnené minulý rok v októbri.