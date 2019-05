Foto: Takúto pehu si na tele nájde väčšina žien. Existuje na to vysvetlenie?

Internet zaplavila nová vlna vzrušenia, keď na ňom ženy začali zverejňovať fotografie s pehou, ktorú si na tele údajne nájde každá členka nežnejšieho pohlavia. Odkedy sa na sociálnych sieťach objavila prvá fotografia ženy s pehou uprostred zápästia, mnohé ďalšie si túto chybičku krásy našli aj na svojej ruke.

ladies..... u got a freckle on the middle of ur wrist or is this a myth lmao pic.twitter.com/VpwkkeWKTj