Video: Chlapec si ukradol mikrofón, aby zaspieval pieseň, ktorou pobavil celý svet

Na detských besiedkach sú rodičia časti rado, keď si ich deti zapamätajú text piesne a trafia aspoň zopár tónov. Tento chlapec však vôbec nesklamal, keď nezaspieval ani jeden verš z pôvodnej piesne a namiesto toho zvolil známu skladbu z filmovej ságy Star Wars.

Erin Gibsonová sa na Twitteri podelila o zábery, ktoré pobavili celý svet. Keď mali deti začať spievať uspávanku Twinkle, Twinkle, Little Star, tento chlapec sa postavil pred mikrofón, odsunul svoju sestru a namiesto toho zanôtil The Imperial March, tému Dartha Vadera, ktorá sa prvýkrát objavila vo filme Hviezdne vojny: Epizóda V – Impérium vracia úder. Video sa dostalo až k hercovi Markovi Hamillovi, ktorý vo filmoch stvárnil Luka Skywalkera a zdieľal ho aj na svojom twitterovom účte.

Video: Zábery obleteli celý svet a páčili sa aj Markovi Hamillovi

Sometimes when I need to laugh, I think about the time my cousin’s son took over a group rendition of Twinkle Twinkle Little Star to sing the Imperial March pic.twitter.com/wnjy2rZFFQ