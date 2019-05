Británia: Chorý Assange sa nezúčastnil na vydávacom pojednávaní

Assange tak mal urobiť prostredníctvom videolinku z londýnskej väznice Belmarsh, kde si odpykáva 50-týždňový trest za porušenie podmienok prepustenia na kauciu.

Napokon sa však Assange do pojednávania nezapojil ani na diaľku. Podľa právnika mu to neumožňoval jeho zdravotný stav. Krátko predtým WikiLeaks zverejnila informáciu, že z dôvodu výrazne zhoršeného zdravotného stavu a strate hmotnosti bol presunutý do väzenskej nemocnice.

Štvrtkové pojednávanie okresného súdu vo Westminstri trvalo len krátko. Termín ďalšieho pojednávania, na ktorom sa celý prípad prerokuje dôkladnejšie, bol stanovený 12. júna.

Podľa sudkyne Emmy Arbuthnotovej sa pojednávanie môže konať aj priamo vo väzení Belmarsh, ak to bude vyhovovať všetkým zúčastneným stranám, uviedla agentúra AFP.

Pred budovou súdu sa vo štvrtok zhromaždilo asi 30 stúpencov tohto známeho „whistleblowera“, pričom niektorí z nich mali na sebe masky s jeho podobizňou a skandovali „Chceme spravodlivosť“ a „Prestaňte zabíjať Assangea“.

Spojené štáty požadujú Assangeovo vydanie v súvislosti so zverejnením tajných amerických vojenských a diplomatických dokumentov. Americké úrady voči nemu vzniesli už 18 obvinení, väčšinu z nich na základe zákona o špionáži.

O vydanie 47-ročného Austrálčana zrejme už čoskoro Britániu oficiálne požiada aj Švédsko, kde voči Assangeovi nedávno obnovili vyšetrovanie obvinení zo znásilnenia.

Podľa informácií WikiLeaks došlo u Assangea počas siedmich týždňov strávených vo väzení k vážneho zhoršeniu zdravotného stavu a „dramatickej“ strate telesnej hmotnosti. Počas posledného stretnutia s právnikom údajne nebol schopný ani bežného rozhovoru.