Ako vplýva pôst na rakovinu

Podľa vedcov môže pôst pomôcť pri liečbe rakoviny. Existuje rastúci počet dôkazov, ktoré potvrdzujú pozitívny účinok pôstu pri liečbe a prevencii rakoviny. Niektoré výskumy naznačujú, že pôst pomáha bojovať proti rakovine znížením inzulínovej rezistencie a zápalu. Pôst môže tiež zvrátiť účinky chronických stavov, ako sú obezita a diabetes typu 2, ktoré sú rizikové faktory pre rakovinu.

Vedci sa tiež domnievajú, že pôst môže spôsobiť, že rakovinové bunky budú citlivejšie na chemoterapiu a zároveň budú chrániť iné bunky. Pôst môže tiež posilniť imunitný systém, aby pomohol bojovať proti rakovine, ktorá je už prítomná. V tomto článku sa pozrieme na účinky pôstu na liečbu a prevenciu rakoviny.

Zlepšenie citlivosti na inzulín

Inzulín je hormón, ktorý umožňuje, aby sa glukóza získaná z potravy dostala do vnútra bunky a tam bola premenená na energiu. Keď je k dispozícii viac jedla, bunky v tele sú menej citlivé na inzulín. Táto inzulínová rezistencia znamená, že bunky už nereagujú na inzulínové signály, čo vedie k vyšším hladinám glukózy v krvi a vyššiemu ukladaniu tukov.

Pri nedostatku potravy sa ľudské telo snaží šetriť čo najviac energie. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahne, je zvýšenie citlivosti bunkových membrán na inzulín. Bunky môžu metabolizovať inzulín efektívnejšie a odstrániť glukózu z krvi. Lepšia citlivosť na inzulín sťažuje rakovinovým bunkám rast alebo rozvoj.

Zvrátenie účinku chronických stavov

Niektoré výskumy ukázali, že obezita a diabetes typu 2 sú rizikovými faktormi rakoviny. Sú spojené s vyšším rizikom viacerých typov rakoviny a nižšou mierou prežitia.

Prípadová štúdia z roku 2017 sa zaoberala účinkom krátkodobého pôstu na diabetes typu 2. Vedci skúmali účinok 24-hodinového pôstu dvakrát až trikrát týždenne. Výsledky po 4 mesiacoch takéhoto pôstu ukázali zníženie hmotnosti o 17,8% a zmenšenie pásu o 11%. Po 2 mesiacoch tohto pôstu tiež už nebola potrebná inzulínová liečba.

Podpora autofagie

Autofagia je bunkový proces, pri ktorom sa časti buniek rozkladajú na neskoršie opätovné použitie. Autofagia je rozhodujúca pre udržanie správnej funkcie buniek a tiež pomáha chrániť bunky v tele. Autofagia hrá dôležitú úlohu pri prevencii a liečbe rakoviny.

Niektoré štúdie na myšiach naznačujú, že autofagia môže zabrániť rakovine. Tieto štúdie ukazujú, ako nedostatok autofagie vedie k nižším hladinám génov potláčajúcich nádor. Kým nižšia autofagia môže umožniť počiatočnú tvorbu nádorov, nie je výlučne zodpovedná za rast alebo šírenie malígnych nádorov.

Zlepšenie kvality života počas chemoterapie

Niektorí výskumníci sa domnievajú, že pôst zlepšuje odozvu ľudí na chemoterapiu, pretože robí nasledovné:

podporuje bunkovú regeneráciu

chráni krv pred škodlivými účinkami chemoterapie

znižuje vplyv vedľajších účinkov, ako je únava, nevoľnosť, bolesti hlavy a kŕče

Štúdia z roku 2018 zistila, že pôst môže zlepšiť kvalitu života ľudí podstupujúcich chemoterapiu rakoviny prsníka alebo rakoviny vaječníkov. V štúdii sa skúmalo 60-hodinové obdobie nalačno, ktoré začalo 36 hodín pred začiatkom liečby chemoterapiou.

Výsledky ukazujú, že účastníci nalačno počas chemoterapie hlásili vyššiu toleranciu voči chemoterapii, menej vedľajších účinkov súvisiacich s chemoterapiou a vyššiu hladinu energie v porovnaní s pacientmi, ktorí nedržali pôst.

Posilnenie imunitného systému v boji proti rakovine

Štúdia z roku 2014 skúmala na kmeňových bunkách myší, či dokáže pôst pomáhať v boji s rakovinou. Kmeňové bunky sú dôležité z dôvodu ich regeneračných schopností. Výskumníci zistili, že pôst počas 2 - 4 dní môže chrániť kmeňové bunky pred negatívnymi účinkami chemoterapie na imunitný systém. Pôst tiež aktivuje kmeňové bunky imunitného systému, aby sa obnovili a opravili. Táto štúdia ukazuje, že pôst nielenže znižuje poškodenie buniek, ale tiež dopĺňa biele krvinky a nahrádza poškodené.

Biele krvinky bojujú s infekciou a ničia bunky, ktoré môžu spôsobiť ochorenie. Keď hladiny bielych krviniek klesnú v dôsledku chemoterapie, negatívne to ovplyvňuje imunitný systém a telo má väčšie problémy bojovať proti infekciám. Počet bielych krviniek v tele sa počas pôstu znižuje. Keď však cyklus nalačno skončí a telo dostane potravu, hladiny bielych krviniek sa zvýšia.

Pôst si vyžaduje, aby človek po určitú dobu vôbec nejedol alebo prijímal len veľmi málo kalórií. Cykly nalačno môžu trvať od 12 hodín do 3 týždňov. Podľa viacerých štúdií majú krátke aj dlhotrvajúce obdobia nalačno sľubné výsledky v liečbe a prevencii rakoviny. V súčasnosti nie je jasné, ktorý harmonogram pôstu má najlepšie výsledky. Ľudia, ktorí by chceli experimentovať s pôstom, by sa však najprv mali poradiť so svojim lekárom.