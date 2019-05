Video: Na trávniku pred Bielym domom sa zaživa upálil muž

Americká bezpečnostná služba pre médiá potvrdila, že pred Bielym domom vo Washingtone došlo ku kurióznej situácii. Ako svedčia viaceré videá publikované na sociálnych sieťach, na trávniku pred oficiálnym sídlom prezidenta Spojených štátov sa zaživa upálil neznámy muž.

Horiaceho muža zaistila bezpečnostná služba a s popáleninami bol prevezený do nemocnice. Pri policajnom zásahu asistovali aj hasiči. Svedkom bizarnej udalosti bola aj 17-ročná Alina Berzinsová, ktorá sa v tom čase prechádzala v parku National Mall. Pre spravodajský portál CNBC uviedla:

@FoxNews Video of the person that was literally engulfed in flames on the #WhiteHouse lawn. Unbelievable pic.twitter.com/4IS37Rndme

The saddest thing I’ve ever seen. A person set themselves on fire in the park at the south lawn of the Whitehouse. Please pray for their soul pic.twitter.com/OjTL0kGWa7