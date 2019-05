5 zvykov vo vzťahu, ktorými od seba odrádzate partnera

Problematické správanie jedného z partnerov, z ktorého sa rýchlo stane zvyk, môže byť dôvodom rezignácie toho druhého. Niektoré typy správania sa dajú odstrániť, ak k nim z jednej strany nedochádza príliš často. Keď sa z nich však stane zvyk, môžu na vzťah pôsobiť iritujúco až škodlivo.

Keď sa toxické správanie jedného z partnerov vo vzťahu stane zvykom, ten druhý to zvykne prehliadať. Po čase však nastupuje pocit emocionálnej vzdialenosti a dochádza ku krachu inokedy šťastne vyzerajúceho vzťahu.

Týchto 5 zvykov najčastejšie tvorí emocionálne napätie vo vzťahu a vedie ku strate partnera:

1. Priveľa kritiky

Pri zdravej konverzácii s partnerom, ale aj s kýmkoľvek iným, by ste sa mali riadiť pravidlom, že 80 percent toho, čo poviete, by malo vyznieť pozitívne alebo neutrálne, a len 20 percent vašich slov by malo obsahovať kritiku.

Pri niektorých pároch je tento pomer celkom naruby. Ak sa jeden z dvojice neustále sťažuje, ten druhý stráca motiváciu a nadobúda pocit, že nedokáže nič spraviť tak, ako si to polovička želá.

2. Nerovný zápas pri hádke a riešení problémov

Ak je jeden člen páru lepší v tlmočení svojich emócií, dáva mu to neférovú výhodu pri hádkach a konfliktoch. Partner, ktorý nie je takto zručný v interpretovaní vlastných pocitov, často vychádza z hádky ako porazený, a to aj vtedy, keď má pravdu. Po čase si uvedomí, že nemá zmysel hádať sa alebo vyjadriť nespokojnosť, pretože to preňho aj tak vždy končí prehrou, a tak sa do seba celkom uzavrie.

3. Nedostatok empatie voči emocionálnemu nepokoju

Ak jeden z partnerov prechádza ťažkými emocionálnymi chvíľami, a ten druhý pre to neprejaví dávku pochopenia, môže to viesť k devastujúcim účinkom.

Od partnera očakávame, že sa stane tým, kto nás v najťažších skúškach podporí a vypočuje. Ak v tejto úlohe opakovane zlyháva, úctu a pochopenie hľadáme inde.

4. Ignorovanie dôležitých sťažností

Problémom je priveľa sťažností, ale zároveň aj ignorácia tých najhlasnejších z nich. Najčastejším kameňom úrazu je opakovaná sťažnosť jedného z partnerov na nedostatok intimity, ktorá po opakovaných neúspechoch vedie k zlomenému srdcu.

5. Technológie

Priveľa z nás venuje viac pozornosti mobilom, laptopom a televízoru ako vlastnému partnerovi. Nič nevie pokaziť náladu, šťastie a uspokojenie viac, ako neustále pozeranie do displeja pri večeri v podniku, pozeraní filmov alebo dokonca v intímnych momentoch.