Waldemar Matuška odišiel pred desiatimi rokmi do speváckeho neba

Waldemar Matuška sa narodil v Košiciach 2. júla 1932, kde bola jeho matka, operetná speváčka Mia Malinová, na umeleckom turné. Vyrastal v Prahe a tam aj začal chodiť do školy. V Poděbradoch absolvoval sklárske učilište. Začal pracovať ako sklár v Karlových Varoch, pre slabú fyzickú zdatnosť však túto prácu aj skoro ukončil.

Vrátil sa do Prahy, kde začal spievať v Československom súbore piesní a tancov. Po matke totiž zdedil výrazný hudobný aj herecký talent, naučil sa hrať na viacerých hudobných nástrojoch. Po vojenskej službe pracoval ako osvetár v Chebe, tam aj začal so spievaním s amatérskymi skupinami. Ďalšia jeho cesta viedla do opäť Prahy, kde hrával príležitostne na bendžo aj gitare v Redute. Vo februári 1960 dostal angažmán v divadle Semafor, tam začal spievať v zbore v inscenácii Člověk z půdy. Tri mesiace nato mala v Semafore premiéru nová hra Zuzana je sama doma a tam už dostal jednu z hlavných postáv. V novembri 1960 nahral s orchestrom Karla Vlacha prvú skladbu Souvenirs.

Ďalšie hity na seba nenechali dlho čakať, medzi nimi duety s Evou Pilarovou Ach, ta láska nebeská (1962) a Tam za vodou v rákosí (1963). Ach, ta láska nebeská sa stala hitom roka 1962 a Matuška získal prvého zlatého slávika v novovzniknutej ankete spevákov populárnej hudby týždenníka Mladý svět.

V roku 1962 viedla Matuškova cesta do divadla Rokoko. Tam účinkoval v hudobných inscenáciách Labyrint světa, Rokokokoktejl či Osem lások Waldemara Matušku. V roku 1965 vydal prvú LP platňu Zpívá Waldemar Matuška. So stúpajúcou popularitou prichádzali aj filmové ponuky, zahral si vo filmových muzikáloch Kdyby tisíc klarinetů, Noc na Karlštejne, Ta naše písnička česká alebo komédiách Limonádový Joe či Fanton z Morrisvillu. Známe boli aj jeho televízne programy Dobrý večer s Waldemarem.

V roku 1969 odišiel z Rokoka a rozhodol sa pre sólovú dráhu. Spieval s orchestrom Václava Hybša, od roku 1976 potom so skupinou KTO. V roku 1976 si zobral za manželku speváčku Olgu Blechovú. V roku 1986 emigrovali do Spojených štátov, žili v St. Petersburgu na Floride. Zomrel 30. mája 2009 v Miami na Floride.

Úspešnú spevácku dráhu Waldemara Matušku dokumentujú tri desiatky vydaných albumov a kompilácií. V roku 2007 vyšla dvojkompilácia Slavík z Madridu / To nejlepší. Z roku 2009 je trojkompilácia jeho úspešných piesní pod názvom Sbohem lásko / Zlatá kolekce.

Vo februári 2012 vyšla Zlatá albumová kolekcia Nebeskej kovboj, ktorá obsahuje 18 CD s jeho piesňami. V spojených štátoch vydal tri albumy, Teče voda, teče, Niagara a vánočný Merry Christmas. Manželka Olga so synom Waldemarom George Matuškom vydali v roku 2009 knihu Matuškových spomienok pod názvom Tisíc mil, těch tisíc mil.