Zvládli by ste prijímačky na Oxford? S týmito 4 otázkami sa uchádzači museli popasovať

Oxfordská univerzita je považovaná za jednu z najkvalitnejších na svete už od roku 1096, keď bola založená. Takúto prestíž si získala najmä na základe špičkového vzdelávania a neraz aj náročných prijímacích skúšok.

Oxford zverejnil niekoľko otázok, ktoré sa uchádzačov pýtali na pohovoroch v uplynulých rokoch, aby trochu poodkryl zákulisie tohto procesu. Väčšina otázok sa týka tém, ktoré by kandidáti mali ovládať alebo ich zaujali pri písaní vstupnej eseje.

Vedúca oddelenia pre komunikáciu s verejnosťou, doktorka Samina Khanová, hovorí, že okolo prijímacích pohovorov na Oxforde koluje množstvo mýtov. „Vieme, že v súvislosti s pohovorom na Oxforde sa šíria niektoré mylné informácie, a tak sme sa pokúsili zverejniť toľko údajov, koľko je možné. Chceme, aby študenti spoznali realitu.“

„Pohovor by mal byť príležitosťou predviesť záujem a schopnosti v rámci vybranej témy bez ohľadu na to, aké ste absolvovali vzdelanie. Odrecitovať to, čo už viete, nestačí.“