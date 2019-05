Video: Príbeh tohto muža dojal celé Česko. Na sociálnej sieti sa ozvali tisíce ľudí

Neuveriteľná sila sociálnych sietí sa potvrdila aj v prípade tohto bezdomovca, ktorého obyvatelia Brna denne stretávajú na ulici. Bývalému účtovníkovi Petrovi sa dostalo množstvo pozornosti vďaka príspevku na Facebooku od Jakuba Juru. Jeho príbeh sa stal na sociálnej sieti virálnym a tisíce ľudí sa ozvali s ponukou pomoci.

Jura v príspevku vysvetlil, ako sa dnes 42-ročný Peter dostal na ulicu: "Tento rok to bude dvanásť rokov, čo sa u neho začali prejavovať kŕče a bolesti, hlavne rúk a hlavy. Vzhľadom na stav, ktorý sa vystupňoval, a ani lekári mu neboli schopní pomôcť, stratil prácu a strechu nad hlavou. A v najlepšom veku s dobrou perspektívou prišiel o všetko."

PŮLKA BRNA ZNÁ PETRA, málokdo zná jeho příběh... Petr je ten, kterého můžete vidět pravidelně každý den zejména na... Posted by Jakub Jura on Tuesday, May 21, 2019

Vďaka sociálnej sieti sa podarilo zmeniť Petrov osud k lepšiemu. Za necelý týždeň po zverejnení jeho príbehu prišlo na transparentný účet, ktorý zriadil Jura, viac ako 120 tisíc korún. Ľudia však nepomáhajú Petrovi len finančne, ale ozvali sa aj majitelia reštaurácií, v ktorých sa Peter môže najesť a pomocnú ruku ponúkli aj ľudia s oblečením, liekmi či ubytovaním.

Príspevok zdieľala aj Barbora Antonová - predsedníčka hnutia Žiť Brno, ktoré sa venuje pomoci sociálne slabším. Tá upozorňuje na to, že pomoc jednému človeku nerieši problémy stoviek ďalších. "Petrov príbeh má veľkú šancu pripomenúť, že ľudia na ulici sú stále ľudia. Drvivá väčšina sa bez domova neocitne z vlastnej vôle, ale môže za to neočakávaná udalosť. A samozrejme empatia ostatných je väčšia, keď spoznajú konkrétny príbeh," uviedla Antonová.

To, že je v meste viac ľudí, ktorí potrebujú pomoc podobne ako Peter, si uvedomuje aj Jura. "Teraz musíme dotiahnuť do zdarného konca tento projekt, potom môžeme uvažovať o ďalších, ktorí si zaslúžia pomoc. Nemôžem teraz nič sľubovať, ale plány už v hlave mám, snáď bude tej pomoci viac. A hoci je všetko to vybavovanie naozaj náročné, neskutočne ma to nabíja," uzatvára Jura. Na podporu Petra a ďalších aktivít bol založený Nadačný fond Medzičas, na ktorého facebookovej stránke je aj celý rozhovor s Petrom.

Video: Rozhovor s Petrom o jeho neľahkom osude