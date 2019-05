Baška: Smer-SD je jednotný, kategoricky odmietam slová o vzbure

Strana Smer-SD podľa Bašku nikdy nebránila svojim členom vyjadrovať sa k aktuálnej politickej situácii na Slovensku alebo vnútri strany a on ako predseda jednej z krajských organizácií vždy presadzoval otvorenú diskusiu vnútri strany a nie posielanie si odkazov cez médiá.

„Predovšetkým si myslím, že akékoľvek politické vyjadrenia by nikdy nemali byť motivované vlastnými nenaplnenými ambíciami niektorých členov strany, v tomto prípade myslím aj pani bývalú europoslankyňu, ktorá už nebola na kandidátke do Európskeho parlamentu,“ odkázal Baška na Moniku Smolkovú.

Trenčiansky krajský predseda jednej z vládnych strán zároveň považuje správy niektorých médií o vzbure v Smere za dezinterpretáciu. „Nie je to pravda, v strane Smer vždy budeme diskutovať o volebnom výsledku a každý člen môže demokraticky vyjadriť svoj názor. Strana je jednotná a určite budeme o jej budúcnosti rozhodovať na riadnom sneme. Pevne verím, že sa na sneme bude riešiť okrem personálnych otázok hlavne program, ktorý reprezentuje stranu voči občanom, voličom. Za 20 rokov sa ukázalo, že strana má výsledky a že sme už trikrát zostavili vládu,“ zdôraznil.

Baška vylúčil, že by v Trenčianskom kraji vznikala alebo bola podobná iniciatíva. Na otázky, či by mali Robert Fico a Robert Kaliňák z čela strany odísť a či by mal Peter Pellegrini kandidovať na predsedu, neodpovedal.

Výzvu nespokojní členovia Smeru-SD zaslali predsedníctvu listom. TASR to potvrdila jedna z iniciátorov výzvy Monika Smolková. „Výzva išla predsedníctvu. Je to vnútrostranícka záležitosť a očakávame, ako sa k nej vyjadrí vedenie,“ povedala Smolková. Iniciátori výzvy chcú mimoriadny snem, kde by situáciu riešili. Smolková sa k tomu bližšie nateraz vyjadrovať nechce. Iniciátori výzvy žiadajú mimoriadny snem strany.