Saková: Deti do 15 rokov budú môcť cestovať po EÚ na občiansky preukaz

Občianske preukazy pre deti do 15 rokov budú mať všetky ochranné prvky, čím budú identické ako tie dnešné. Systém prichádza kvôli elektronizácii zdravotníctva. Iniciatívou ministerstva vnútra je možnosť na tieto preukazy cestovať po Európskej únii. Po rokovaní vlády o tom informovala ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD).

Možnosť cestovania na občiansky preukaz budú môcť využiť deti do 15 rokov, ktorým rodičia vybavia občiansky preukaz s fotografiou. Ten bude stáť podľa Sakovej 4,5 eura. „Tým môžu občania ušetriť, pretože zhotovenie cestovného pasu je oveľa drahšie, ako je zhotovenie občianskeho preukazu pre deti do 15 rokov,“ dodala.

Do konca roka 2021 by mali mať všetky deti do 15 rokov občiansky preukaz bez fotografie. Navrhuje to Ministerstvo vnútra (MV) SR, ktoré v utorok predložilo návrh nového zákona o občianskych preukazoch do medzirezortného pripomienkového konania.

Dôvodom je elektronizácia zdravotníctva. Občiansky preukaz bez podoby tváre bude slúžiť ako prístup do elektronickej zdravotnej dokumentácie. Autentifikácia čipom bude od roku 2022 jediným spôsobom, ako sa do danej dokumentácie dostať. Polícia tak bude deťom mladším ako 15 rokov automaticky zasielať občiansky preukaz bez podpisu a fotografie držiteľa. Ten dostanú takisto občania, ktorí majú občiansky preukaz bez čipu s neobmedzenou platnosťou, ktorý sa vydával do 30. júna 2012 občanom starším ako 60 rokov. Rezort vnútra chce tak odbremeniť seniorov od povinnosti si nový preukaz vybavovať.