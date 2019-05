Žiga: Situácia v Smere-SD je neobvyklá, Robert Fico sa vyjadrí, keď sa vráti zo zahraničia

Povedal to v stredu v reakcii na výzvu niektorých okresných funkcionárov Smeru-SD z Košického kraja. Potvrdil tiež slová premiéra Petra Pellegriniho, že si strana musí ujasniť svoje hodnoty.

„Budeme musieť obsahovo zadefinovať hodnoty sociálnej demokracie, či to ešte má byť sociálna demokracia. Ja sa k tomuto programu hlásim, ale sú predstavitelia strany, ktorí možno idú do inej polohy. Toto si treba vyjasniť a potom možno prestanú aj názorové konflikty a komunikácia zo strany vrcholových predstaviteľov strany bude jednotná,“ povedal Žiga.

K výzve, aby na predsedu strany kandidoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) Žiga povedal, že Pellegrini je v strane 20 rokov. „Postupoval od tých najnižších úrovní, cez krajské štruktúry a dostal sa až do vrcholového vedenia strany. Je plnohodnotne pripravený na pokračovanie,“ konštatoval.

Žiga však poprel, že by výzva vychádzala od neho, Pellegriniho a košického krajského predsedu Smeru-SD Richarda Rašiho, ktorých novinári označili za progresívne krídlo Smeru-SD. „Myslím si, že takéto veci by sa mohli riešiť trochu iným spôsobom,“ povedal. Žiga je tiež presvedčený, že sa k situácii vyjadrí predseda Smeru-SD Robert Fico, keď sa vráti zo zahraničia. Nepovedal, kde Fico je, ani kedy sa vráti.

Niektorí okresní funkcionári Smeru-SD z Košického kraja žiadajú, aby sa Robert Fico a Robert Kaliňák vzdali funkcií a vyzývajú Petra Pellegriniho na kandidatúru za predsedu strany. Výzvu nespokojní členovia Smeru-SD zaslali predsedníctvu listom. Pellegrini v reakcii uviedol, že víta výzvu na diskusiu o budúcnosti strany, no privítal by, ak by sa ralizovala v jej vnútri. O personálnych otázkach je podľa neho predčasné hovoriť, je však dôležité rozhodnúť o obsahu politiky Smeru-SD.