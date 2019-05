Pellegrini reagoval na výzvu okresných funkcionárov Smeru-SD z Košického kraja

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) víta výzvu na diskusiu o budúcnosti strany, ktorú iniciovali členovia strany z Košického kraja. Povedal to v stredu pred rokovaním vlády.

Privítal by, ak by sa diskutovalo vo vnútri strany, iniciatívu však chápe. „Aktivitu kolegov z východu možno vnímam aj ako prejav toho, že diskusia do vnútri strany sa zatiaľ nezačala, preto možno pristúpili aj k verejnému tlaku,“ dodal.

O personálnych otázkach je podľa Pellegriniho ešte predčasné hovoriť. „Ja sa skôr sústreďujem na obsah našej politiky. Či sa Smer vráti na tú stranu politického spektra, kam patrí, alebo sa bude zaťahovať do extrémov s cieľom získať iný typ voliča,“ povedal. Otázky o ďalšom postupe je podľa neho potrebné smerovať na predsedu strany Roberta Fica.

Pellegrini uviedol, že stranu čaká rozhodujúce obdobie. „Od toho bude závisieť, kto bude, kde a či niekto ešte niekde bude,“ povedal premiér s tým, že tieto zmeny by mali nastať tak, aby strana vyhrala veľké parlamentné voľby. Podľa neho Smer-SD bude musieť prejsť zásadnou reformou. „Ak sa to podarí, budeme sa vídať často. Ak sa to nepodarí, tak sa možno my osobne, ja s vami stretávať nebudem,“ dodal premiér.

Zároveň potvrdil, že strana zatiaľ oficiálneho generálneho manažéra nemá. „Musíme ho hľadať,“ vyhlásil.

Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) pred rokovaním vlády uviedla, že situácia sa bude riešiť. O tom, či by mal podľa nej predseda strany Robert Fico zo svojej funkcie odísť, uviedla, že sa stretne s ostatnými členmi predsedníctva a vyjadrí sa k tomu potom. Podľa nej vznik celej situácie nie je problém. „Je to vec, ktorá sa má prediskutovať,“ uzavrela.

Niektorí okresní funkcionári Smeru-SD z Košického kraja žiadajú, aby sa Robert Fico a Robert Kaliňák vzdali funkcií a vyzývajú Petra Pellegriniho na kandidatúru za predsedu strany. Výzvu nespokojní členovia Smeru-SD zaslali predsedníctvu listom.