Matúša Sukeľa ocenili za výkon na domácich majstrovstvách sveta

Hokejovému útočníkovi Matúšovi Sukeľovi, ktorý sa stal najlepším strelcom slovenského výberu na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 2019, odovzdal v utorok primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč jedno z mestských vyznamenaní. Cenu primátora si odniesol za vynikajúcu reprezentáciu mesta po absolvovaní tohtoročného seniorského svetového šampionátu v Košiciach. Informovala o tom hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

Sukeľ prezradil, že počas celých majstrovstiev cítil podporu od rodákov z Liptovského Mikuláša. „Veľa ľudí fandilo aj mne osobne, písali správy, volali mi. Dokonca to neboli len moji kamaráti a známi, boli to ľudia, ktorých nepoznám, a napriek tomu ma podporovali. Toto si naozaj vážim. Na rodné mesto nikdy nezanevriem,“ povedal liptovskomikulášsky rodák, ktorý na domácom šampionáte strelil päť gólov.

Podľa primátora je mladík vzorom pre ďalšie generácie, ktoré vyrastajú na liptovskomikulášskom ľade. „Som nesmierne hrdý na to, že práve náš rodák, hráč, ktorý vyrastal na našom hokejovom štadióne a v hokejových triedach našich mestských škôl, patrí k trojici top hráčov v slovenskom tíme. Verím, že tieto úspešné majstrovstvá sú pre Matúša ešte len začiatkom jeho vzletu a jeho zlaté obdobie nás ešte len čaká. Radi ho budeme s nadšením sledovať aj v ďalšej jeho kariére,“ uviedol Blcháč.

Matúš Sukeľ sa narodil v Liptovskom Mikuláši. Jeho hokejové začiatky patria domácemu klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš. V doraste získal s tímom MHK 32 strieborný ligový titul. V sezóne 2013/2014 bol v hokejovom projekte do 18 rokov a zúčastnil sa aj na majstrovstvách sveta do 18 rokov. V sezónach 2014/2015 a 2015/2016 sa zúčastnil na majstrovstvách sveta do 20 rokov, v sezóne 2017/2018 na zimnej olympiáde v Pjongčangu. V ročníkoch 2016 až 2018 pôsobil v materskom klube MHK 32 Liptovský Mikuláš. V poslednej sezóne obliekal dres Slovana Bratislava v KHL.