Občiansky preukaz aj pre deti do 15 rokov? Ministerstvo vnútra navrhuje nový zákon

Všetky deti do 15 rokov by najneskôr do konca roka 2021 mali mať občiansky preukaz bez fotografie. Navrhuje to Ministerstvo vnútra (MV) SR, ktoré v utorok predložilo návrh nového zákona o občianskych preukazoch do medzirezortného pripomienkového konania. Dôvodom je elektronizácia zdravotníctva.

Správu aktualizujeme.