Ministerstvo práce poslalo kontrolu na ústredie práce pre kauzu sledovania novinárov

Minister práce Ján Richter (Smer-SD) nariadil kontrolu na ústredí práce pre kauzu sledovania novinárov, do ktorej má byť zapletený aj bývalý štátny úradník ústredia. Ten mal pred pár rokmi poslať sociálnu kontrolu novinárke Denníka N Monike Tódovej.

Hnutie v utorok vyhlásilo, že Richter by mal byť zbavený funkcie, pretože je zodpovedný za konanie ústredia práce, ktoré je podriadenou organizáciou ministerstva. „Minister považuje za veľmi nešťastné a poľutovaniahodné, ak sa zamestnanec ÚPSVR mal akýmkoľvek spôsobom podieľať na snahe verejne známych obvinených osôb zisťovať informácie o súkromí novinárov,“ uviedol pre TASR tlačový odbor Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR s tým, že Richter je o tomto prípade informovaný a plne podporuje súčinnosť ÚPSVR s vyšetrovateľmi v kauze sledovania novinárov. „Zároveň minister využil svoju kompetenciu a poslal vnútornú kontrolu MPSVR SR prešetriť aktuálne medializované informácie na ÚPSVR. Určite však aj opozícia vie, že minister nevstupuje a ani nemôže vstupovať do personálnych rozhodnutí ústredia ako samostatného právneho subjektu, so svojim samostatným osobným úradom a viac ako 9000 zamestnancami,“ doplnil tlačový odbor.

V súvislosti s prípadom novinárky Tódovej tlačový odbor uviedol, že Richter sa ním detailne zaoberal v roku 2017 a vyjadril ľútosť nad konaním zamestnanca úradu a ospravedlnil sa za jeho správanie. „Tvrdenie OĽaNO, že sa akékoľvek informácie snažil 'ututlať', je preto úmyselným klamstvom. V roku 2017 boli vnútorne prešetrené všetky vtedy známe informácie, následne ÚPSVR prijalo opatrenia, aby už k podobným pochybeniam nedošlo,“ tvrdí ministerstvo práce.

Hnutie OĽaNO iniciovalo zvolanie mimoriadneho ľudskoprávneho výboru v parlamente, kde sa chce zaoberať celou kauzou, ale aj efektívnosťou systému, podľa ktorého sú rodičia detí od troch rokov povinní hlásiť štátu kto, kde a ako sa stará o ich deti. Podľa OĽaNO štát takto zaťažuje desiatky tisíc rodičov. Rezort práce uviedol, že národný projekt Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí bol realizovaný prostredníctvom všetkých úradov práce na Slovensku už od roku 2014, Bratislavský kraj bol zaradený v roku 2016. „V rámci neho terénni sociálni pracovníci v oblasti štátnych sociálnych dávok navštevujú poberateľov dávok priamo v rodinnom prostredí. Ich úlohou je zistiť, či tieto prostriedky plnia svoj účel, či nie sú nejaké zmeny oproti spisovej dokumentácii a poskytnúť klientom sociálne poradenstvo. Ďalším dôvodom návštevy v rodine môže byť aktualizácia spisovej dokumentácie, aby nedochádzalo k omylom a nezrovnalostiam pri vyplácaní štátnych sociálnych dávok,“ ozrejmil kontroly rodičov tlačový odbor MPSVR. Zároveň dodal, že ústredie práce nebolo nijakým spôsobom kontaktované orgánmi činnými v trestnom konaní. „Informácie preto čerpáme výhradne z médií,“ dodalo ministerstvo.