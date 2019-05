Babiš odmietol špekulácie, že by V4 navrhovala Šefčoviča na "nejakú pozíciu" v EÚ

Odmietam špekulácie o tom, že by Vyšehradská štvorka (V4) navrhovala Maroša Šefčoviča na nejakú pozíciu. Pre českých novinárov to v utorok pred odletom na summit EÚ do Bruselu uviedol český premiér Andrej Babiš v súvislosti s medializovanou informáciou, že by sa súčasný podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič spomínal ako možný nominant V4 na post predsedu EK.

„My sme sa bavili v Sibiu (dejisku májového summitu EÚ - pozn. TASR), tam odzneli rôzne mená, ale žiadny takýto návrh neexistuje, takže je to nejaká špekulácia. Skrátka to tak nie je,“ konštatoval český premiér.

Zároveň dodal, že z jeho pohľadu je potrebné, aby došlo k zásadnej zmene fungovania európskych inštitúcií — teda aby Európska rada uplatňovala oveľa väčší vplyv na EK ako doposiaľ.

V utorok český denník Hospodářské noviny (HN) informoval, že Maroš Šefčovič je údajne spoločným kandidátom krajín V4 na post predsedu EK. Odvolával sa pritom na zdroje z okolia českého premiéra Andreja Babiša a EK.

Poprední predstavitelia EÚ sa stretnú v utorok na mimoriadnom summite, kde budú diskutovať o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali v dňoch 23. až 26. mája. Mali by však hovoriť aj o najvhodnejších kandidátoch na post predsedu EK.

Maroš Šefčovič je spoločným kandidátom Vyšehradskej štvorky (V4) pre niektorú z vrcholných pozícií v nových európskych štruktúrach. Potvrdil to minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák v reakcii na informácie, že Šefčovič sa spomína ako kandidát V4 na post predsedu Európskej komisie (EK). Hovorí sa o ňom aj ako o možnom budúcom ministrovi zahraničia Európskej únie (EÚ).

„Môžem potvrdiť, že je dohoda na úrovni V4, že spoločným kandidátom nášho zoskupenia pre niektorú z vrcholných pozícii v nových európskych štruktúrach je Maroš Šefčovič. Je to pre Slovensko výborná správa,“ uviedol Lajčák na tlačovej konferencii.

Šefčovič má podľa jeho slov všetky predpoklady, aby takúto funkciu zastával. „A to je pozícia, s ktorou aj dnes premiér Pellegrini odchádza na rokovania európskych lídrov,“ doplnil Lajčák s tým, že rokovania nebudú jednoduché. „Ďakujeme našim partnerom z V4, že sa zhodli na tejto kandidatúre a verme si, že bude úspešná,“ uzavrel.

Rozhodnutie o nominácii na post predsedu EK je v rukách lídrov krajín EÚ v komunikácii s Európskym parlamentom. Súčasný podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič je podľa vlastných slov pripravený zúročiť všetky svoje doterajšie skúsenosti z európskej politiky.

Šefčovičove šance môže zvýšiť výsledok volieb do EP, ktorého zloženie bude výrazne rozdrobenejšie než doteraz.

Kandidátov na predsedu EK navrhujú lídri členských štátov, ktorí musia vziať do úvahy výsledky volieb, a o ich návrhu hlasuje Európsky parlament. Krajiny V4 by preto museli pre Šefčoviča získať podporu aj mimo tohto regiónu.