Richter by mal byť odvolaný pre kauzu sledovania novinárov, myslí si OĽaNO

Premiér Peter Pellegrini by mal odvolať z funkcie ministra práce Jána Richtera (obaja Smer-SD) kvôli kauze sledovania novinárov, do ktorej má byť zapletený aj bývalý štátny úradník ústredia práce. Ten mal pred pár rokmi poslať sociálnu kontrolu novinárke Denníka N Monike Tódovej. Premiéra vyzvalo k odvolaniu Richtera opozičné hnutie OĽaNO, podľa ktorého by sa mal Richter novinárke ospravedlniť. Okrem toho sa celou situáciou má zaoberať aj parlamentný ľudskoprávny výbor.

Podľa informácií televízie Markíza a Denníka N má byť do kauzy sledovania novinárov zapletený aj bývalý riaditeľ odboru hmotnej núdze a sociálnych dávok z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Juraj Š. Policajti ho už mali vypočuť a k účasti pri sledovaní novinárov sa priznal.

Podľa OĽaNO Richter je zodpovedný za konanie ústredia práce. „Ústredie práce je podriadená organizácia, za ňu plne zodpovedá minister práce. Je zodpovedný za pochybenia, ktoré nastali v tomto prípade. Richter sa nemôže vyhovárať, že za tento prípad nenesie žiadnu zodpovednosť,“ vyhlásila v utorok na tlačovej konferencii predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová. V čase, keď sa uskutočnila kontrola doma u novinárky, sa podľa Remišovej snažilo ministerstvo túto situáciu ututlať a kryť chyby ústredia práce. „Minister vtedy hovoril, že šlo len o zlú komunikáciu,“ upozornila Remišová.

Hnutie celú situáciu označilo za škandalóznu. Podľa Remišovej je veľmi pravdepodobné, že kontrolu sociálneho pracovníka si v skutočnosti cez štátny úrad zabezpečoval Marián Kočner, ktorý je obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. „Zneužívanie sociálnych služieb štátu by bolo škandálom za akýchkoľvek skutočností. Zneužívanie štátnych inštitúcií na boj proti ľuďom, ktorých za nepohodlných považujú zločinci obvinení z vraždy, je škandálom, ktorý je porovnateľný so zneužívaním tajnej služby v 90. rokoch zo strany HZDS a zo strany SNS,“ vyhlásila Remišová.

OĽaNO preto vyzýva premiéra, aby konal a odvolal ministra práce z funkcie. „Minister by mal prevziať zodpovednosť a odísť z ministerstva. Mal tak urobiť už dávno pre kauzu Čistý deň. Apelujeme na vedenie polície a prokuratúry, aby túto vec riadne vyšetrili,“ uviedla Remišová. Štát podľa nej zlyhal, Richter by sa mal Tódovej ospravedlniť.

Porušené boli aj ľudské práva občana, preto sa celou situáciou chce na mimoriadnom rokovaní zaoberať aj ľudskoprávny parlamentný výbor. „Jeho predsedníčka Anna Verešová (OĽaNO) ho zvolá čo najskôr. Avizovala, že si predvolá ministra práce aj riaditeľa ústredia práce Mariána Valentoviča,“ dodala Remišová s tým, že poslanci sa chcú zaoberať aj efektívnosťou systému, podľa ktorého sú rodičia detí od troch rokov povinní hlásiť štátu kto, kde a ako sa stará o ich deti. Okrem toho musia hlásiť každú zmenu pri starostlivosti. „Štát takto zaťažuje desiatky tisíc rodičov. Vidíme, že ak aj oznámenia rodičia podajú, skončia niekde v skrini a následne slúžia na šikanovanie slušných rodičov,“ dodala Remišová. Hnutie sa chce Richtera pýtať v rámci interpelácie na fungovanie tohto systému hlásení a zároveň chcú vyhodnotenie jeho efektívnosti.