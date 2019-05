Toto by ste mali vedieť o vínových fľašiach s vrchnákom namiesto zátky

Je jedno, či víno pijete niekoľkokrát do mesiaca, alebo skôr len príležitostne – v oboch prípadoch ste si zrejme už stihli vytvoriť vlastnú mienku o víne s vrchnákom.

Vína s vrchnákom namiesto korkovej zátky si nechcene vybudovali povesť menej kvalitných výrobkov, pretože väčšina z nich sa v obchodoch predáva za nie práve najvyššie sumy. Someliérka a autorka knihy Víno pre normálnych ľudí (Wine for Normal People) Elizabeth Schneiderová si ale myslí, že takéto označenie získali neprávom.

V rozhovore pre britský denník The Independent Schneiderová prezradila, že vrchnáky sa na vínových fľašiach pôvodne začali používať vo Francúzsku s cieľom nahradiť korkové zátky. Francúzi si všimli, že vína s korkovým uzáverom sa rýchlejšie kazia, pretože sa do nich dostávajú baktérie z korkovníkov.

Vinári si rýchlo uvedomili, že uzatváranie fliaš vrchnákom oveľa efektívnejšie chráni víno pred kontamináciou z vonkajšieho prostredia. Aj napriek tomu sa táto metóda rozšírila až v roku 2001, o čo sa zaslúžili výrobcovia z Nového Zélandu.

Podobne ako Francúzi, aj Novozélanďania ocenili efektivitu, ktorou vrchnák chráni víno pred pokazením. V súčasnosti na Novom Zélande nájdete asi len 10 percent vín s korkovou zátkou.

Podľa Schneiderovej by všetci konzumenti vína mali zvážiť kupovanie fliaš s vrchnákom, čo je praktické najmä preto, že ich môžete jednoducho otvoriť, znova uzavrieť a ľahšie prenášať.

Čo ste o uzávere na fľaši možno nevedeli, je to, že dokáže ovplyvniť chuť vína. Nie všetky vína by sa preto mali uzatvárať do fľaše s vrchnákom. Schneiderová dodáva:

„Vrchnáky vo všeobecnosti udržiavajú čerstvejšiu a výraznejšiu príchuť vína, čo v niektorých prípadoch nie je priaznivé. Korok by sa mal používať napríklad pri červených kyslastých vínach. Vďaka tomu, že je mierne porézny, prepúšťa dovnútra trocha kyslíku, ktorý vínu dodáva lepšiu chuť.“

Vrchnáky sú naopak tou najlepšou alternatívou v prípade sviežich vín s ovocným nádychom, takže sa najviac hodia na fľaše ružových a sladkých vín.

Niektorí vinári radi experimentujú s uzávermi na fľašiach, a vína s vrchnákmi v dnešných obchodoch už nie sú takou raritou ako kedysi. Schneiderová však podotýka, že korok by z regálov nemal celkom vymiznúť. „U niektorých typov vín môže po čase skutočne zmeniť chuť.“

Ak by ste sa pri kupovaní vína mali niečomu skutočne vyhýbať, podľa Schneiderovej sú to plastové uzávery. Na víno vraj nemajú žiadny účinok a okrem toho ani dobre nevyzerajú.