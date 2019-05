Títo noví poslanci v parlamente nahradia tých, ktorí boli zvolení do europarlamentu

Novými poslancami Národnej rady (NR) SR majú byť Marián Viskupič, Jakub Nedoba (obaja za SaS), Marián Chmelár (za ĽSNS) a za Smer-SD by to mal byť Viliam Jasaň. Majú nahradiť poslancov NR SR, ktorí boli zvolení do europarlamentu. Po zmenách sa uvoľní aj miesto podpredsedníčky NR SR po Lucii Ďuriš Nicholsonovej. O obsadení postu podpredsedu alebo podpredsedníčky NR SR rozhodne podľa hovorcu SaS Róberta Bučeka republiková rada strany.

Viskupič a Nedoba nastúpia na miesto Ďuriš Nicholsonovej a Eugena Jurzycu (obaja SaS). Viskupič vymení náhradníka Michala Brósku, ktorý svoj nárok na mandát poslanca parlamentu z dôvodu pracovnej vyťaženosti v súkromnej sfére nevyužije. Pre TASR to potvrdil Buček.

Jasaň by mal nahradiť Miroslava Číža. To, či nastúpi, závisí podľa hovorcu Smeru-SD Jána Mažgúta od Jasaňa. Mandát by mal obsadiť na základe výsledkov parlamentných volieb z roku 2016. Jasaň bol šéfom krízového manažmentu a bezpečnosti štátu na Úrade vlády SR, ale po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej odšiel z funkcie po tom, čo sa objavili informácie o jeho kontaktoch na taliansku mafiu pôsobiacu na Slovensku.

Chmelár by si mal mandát uplatniť za novozvoleného europoslanca Milana Uhríka (ĽSNS) Pre TASR to potvrdil Uhrík.

Víťazom sobotňajších (25. 5.) volieb do EP sa stala koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu-OD so ziskom 20,11 percenta hlasov. Nasleduje Smer-SD s 15,72 percentami hlasov a ĽSNS so ziskom 12,07 percenta hlasov. Do europarlamentu sa dostali aj kandidáti za KDH (9,69 percenta), SaS (9,62 percenta) a OĽaNO (5,25 percenta). Účasť dosiahla na Slovensku 22,74 percenta.