Video: Mačka sa potrebovala poškrabať. Jej márna snaha vás určite pobaví

Mačky majú rady počítače, pretože sú to dobré zdroje konštantného tepla. Láska k technike má však občas svoju cenu. Obvykle ju pocítime my ľudia, keď sa mačkám podarí zhodiť monitor či počítač, no v tomto videu uvidíte mačku, ktorá sa pre obrazovku monitora nedokázala poškrabať.

Zábery z Číny zachytávajú mačku, ako sa márne snaží poškrabať nohou. Medzi miestom, ktoré ju svrbí a labou, jej totiž stojí monitor. Po tomto vtipnom kúsku si mačka začne olizovať pazúre, akoby bola hotová. Nie je teda jasné, či to so škrabaním vzdala, alebo nastúpil placebo efekt a aj bez škrabania je mačka spokojná.

Video: So zvukom je video ešte lepšie