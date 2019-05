KDH zváži podanie na ÚS SR pre zmeny pri obsadzovaní europarlamentu

Podľa tejto novely sa jeden zo zvolených slovenských europoslancov neujme až do termínu brexitu svojho mandátu. „Čierny Peter“ pripadol Miriam Lexmann, kandidátke KDH v sobotných (25. 5.) voľbách do Európskeho parlamentu (EP). „Po porade s našimi odborníkmi zvážime podanie na Ústavný súd,“ povedal Zajac.

Hnutie považuje za nespravodlivé, že KDH, ktoré medzi politickými stranami skončilo na štvrtom mieste, bude mať v Európskom parlamente pred brexitom jeden poslanecký mandát, kým strana, ktorá získala od občanov menej hlasov, bude mať poslanecké mandáty dva. „Za predsedníctvo musím povedať, že takéto rozdelenie mandátov považujeme za nespravodlivý systém. Ak to súvisí s novelou zákona, takúto novelu považujeme za babrácku,“ zdôraznil Zajac.

Samotná poslankyňa vidí v celej situácii, v akej sa momentálne nachádza Európska únia (EÚ), vyšší záujem, a to udržanie jednoty. „Nemôžem povedať, že čakám netrpezlivo na brexit, lebo vidím vyšší záujem v tom, aby sa brexit nestal. Na druhej stane čítam situáciu tak, že cynizmus a egoizmus vyhráva vo Veľkej Británii nad racionálnym prístupom k tejto otázke,“ povedala Lexmann.

Pokiaľ hnutie zváži právne kroky voči tomuto rozhodnutiu, nebude to súvisieť s tým, či „chceme, alebo nechceme brexit, ale s tým, že KDH sa snaží, aby sme vnášali slušnosť a spravodlivosť do politiky.“ Definitívne by sa podľa nej malo rozhodnúť do novembra. „Myslím si, že novembra budeme vedieť, či ten mandát získam, alebo nie,“ poznamenala Lexmann.

Novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva schválili poslanci koncom januára tohto roka. Z nej vyplýva, že ak bude Spojené kráľovstvo na začiatku volebného obdobia 2019 až 2024 členom EÚ, jeden zo zvolených slovenských europoslancov sa až do termínu brexitu neujme svojho mandátu. Slovensku má totiž po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ pripadnúť jedno z britských kresiel. Podľa novely by sa mandátu neujal zvolený kandidát tej politickej strany alebo koalície, ktorá vykázala najmenší zostatok delenia.