Video: Žena si nechala za peniaze potetovať čelo, táto suma ju presvedčila

Ľudia sú za peniaze ochotní urobiť mnohé, no viete si predstaviť, že by ste si nechali potetovať čelo? Práve k tomu sa odhodlala mladá Češka vo videu, ktorú zastavil muž na ulici. Keď sa mu nepodarilo nahovoriť prvú dievčinu, ktorú stretol, presviedčal blondínku sumou 40 000 českých korún. Neskôr sumu zvýšil o ďalších 10 tisíc, no nakoniec sa nechala prehovoriť, keď jej ponúkol 100 tisíc českých korún, ktoré jej rovno ukázal pred očami.

Mladá žena dostala prísľub, že peniaze sú jej, akonáhle začne tatér tetovať jej čelo. Keď sa jej muž opýtal, načo svojich 100 tisíc využije, uviedla že si asi dozariaďuje byt a kúpi niečo svojim dvom deťom. Autor videa neklamal a po tom, ako si žena nechala vytetovať názov jeho stránky na čelo, jej peniaze odovzdal. Ide pritom o webovú stránku s spoločnosti Stibo Media, za ktorou stojí Martin Stiborek. Bulvárna stránka vznikla v roku 2014 a v súčasnosti je na nej možné nájsť vtipné obrázky a fotky celebrít.

Po niekoľkých mesiacoch sa autor videa stretol s obeťou svojej výzvy a pýtal sa jej na rozhodnutie potetovať si čelo. Mladá žena prezradila, že to rozhodne neľutuje a neplánuje si to nechať odstrániť. Na ďalšiu výzvu potetovať si zadok za milión českých korún sa však už nahovoriť nenechala.