Prekvapivé zistenie: Náladové ženy mužom prospievajú. Tejto chorobe sa vďaka nim vyhnú

Muži sa často sťažujú na náladové ženy, no ako ukázal výskum, za ich výbušnú povahu im môžu v jednom prípade poďakovať. Ženy so silnými osobnosťami môžu mužom prospievať. Ako ukázali výsledky štúdie, tieto partnerky pomáhajú znižovať riziko vzniku vážnych ochorení, ako je diabetes u mužov. Pozrime sa na vedecké fakty, vďaka ktorým možno prehodnotíte svoju predstavu o dokonalom vzťahu.

Výhody zlej nálady

Negatívne dôsledky silnej osobnosti sú diskutabilné, ale určite to má aj svoje výhody. K takýmto záverom dospeli odborníci z Michiganskej štátnej univerzity a University of Chicago. Analyzovali, či by výbušnosť mohla mať vplyv na manželov z hľadiska zdravia, pričom sa zamerali na riziko vzniku diabetu.

Do štúdie sa zapojilo celkom 1 228 ľudí a ich partnerov. Vedci sa ich pýtali na úroveň spokojnosti vo vzťahu, ako boli spokojní so svojím partnerom a či spolu trávili voľný čas. Účastníci taktiež odpovedali na otázky o miere dôvery a otvorenosti, ktorú medzi sebou pociťovali, ako aj o požiadavkách a kritiky, ktorej od partnerov čelili.

Výsledky sa u mužov a žien líšili

Kvalita vzťahu sa líšila v závislosti od pohlavia účastníkov. Ženy, ktoré uviedli pozitívnejšie prostredie, mali v budúcnosti znížené riziko vzniku diabetu. Podľa vedcov sa to deje preto, lebo si viac uvedomujú spôsob, akým spôsobom komunikujú so svojimi partnermi, čo významne ovplyvňuje ich metabolické zdravie.

Zistenia týkajúce sa mužov však výskumníkov prekvapili, pretože boli v skutočnosti opačné ako u žien. Muži, ktorí uviedli, že sú vo vzťahu so ženami, ktoré ich neustále kontrolujú, kritizujú, alebo majú mnohé požiadavky, vykazovali nižšiu pravdepodobnosť vzniku cukrovky neskôr v živote.

Títo muži majú nielen nižšie riziko vzniku diabetu, ale tiež majú väčšiu šancu mať hladiny cukru pod kontrolou aj po vzniku cukrovky. Vedci zdôraznili skutočnosť, že to nebolo výsledkom napätého a konfliktného vzťahu, ale skôr výsledkom toho, že ženy sa snažili kontrolovať zdravie svojho partnera, čo sa premietlo do kritiky alebo požiadaviek.

Znak inteligencie

Náladové ženy zvyčajne prijímajú lepšie rozhodnutia, pretože podľa psychologickej štúdie Univerzity v Južnom Walese, sú múdrejšie. Dôvodom je, že sú oveľa skeptickejšie, čo ich vedie k tomu, aby robili viac objektívnych a analytických rozhodnutí. Navyše vedia, ako myšlienku podať čo najpresvedčivejšie a najefektívnejšie. Možno preto im ich partneri venujú viac pozornosti a výsledkom je lepšie zdravie.

Ženy so silnou osobnosťou môžu mať určité výhody, keď sa snažia urobiť rozhodnutie, no ich povaha má aj tienistú stránku. Podľa výskumu, ktorý uskutočnil Juan Manuel Romero Villa, ľudia, ktorí majú zvyčajne zlú náladu, zvyknú viac priberať. Dôvodom je, že ich telo uvoľňuje adrenalín a kortizol, látky, ktoré spôsobujú zápal a v dôsledku toho nie sú ľudia schopní uvoľňovať energiu, čo má za následok nárast hmotnosti.