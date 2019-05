Kresťanská únia je pripravená rokovať o predvolebnej koalícii

Kresťanská únia nepodmieňuje a nikdy ani nepodmieňovala vytvorenie koalície s KDH personálnou výmenou na čele kresťanských demokratov. Zdôraznili to lídri Kresťanskej únie (KÚ) po voľbách do Európskeho parlamentu (EP) a v súvislosti s možným spájaním pred parlamentnými voľbami v roku 2020.

„Tento týždeň začíname prvé kolo rozhovorov s viacerými kresťanskými politikmi o spájaní kresťanských síl do parlamentných volieb,“ uviedla predsedníčka KÚ Anna Záborská.

Jeden z kandidátov KÚ do EP Branislav Škripek si myslí, že výsledok v eurovoľbách (3,85 percenta hlasov) je signálom, že projekt Kresťanskej únie má budúcnosť. "Výsledky navyše definitívne ukázali, že Kresťanská únia neberie hlasy KDH, ale ponúka alternatívu pre kresťanov, ktorí doteraz volili iné strany,“ dodal Škripek.

Víťazom sobotňajších (25. 5.) volieb do EP sa stala koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu so ziskom 20,11 percenta hlasov. Nasleduje Smer-SD s 15,72 percentami hlasov a ĽSNS so ziskom 12,07 percenta hlasov. Do europarlamentu sa dostali aj kandidáti za KDH (9,69 percenta), SaS (9,62 percenta) a OĽaNO (5,25 percenta). Oficiálne výsledky potvrdila v nedeľu (26. 5.) Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.